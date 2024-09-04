МТС будет запускать новые продукты с помощью искусственного интеллекта

МТС сообщила о внедрении большой языковой модели (LLM) MTS AI в Front Platform — платформу для ускорения запуска сайтов и мобильных приложений. Искусственный интеллект позволит формировать готовые приложения при помощи запросов к нейросети. Переход от поэтапной разработки к параметрам настройки интерфейса готовых шаблонов кратно ускорит запуск новых продуктов.

Front Platform — часть The Platform, платформа-конструктор, которая предоставляет low code-инструменты для быстрого запуска новых продуктов с использованием подхода server-driven UI (SDUI). Она интегрирована с API ландшафта и может использовать разные сервисы, переиспользовать решения в проектах и благодаря автоматизации процессов на 30% сокращать нагрузку на ИТ-команды. Интеграция LLM в Front Platform поможет создавать сайты и получать каркас приложений по текстовому описанию. Создание интерфейсов искусственным интеллектом также сокращает расходы бизнеса на frontend-разработчиков, оставляя функцию контроля готовых шаблонов на стороне тестировщиков, аналитиков и продакт-менеджеров.

Одним из основных ограничений любого SDUI-решения является повышение сложности редактора интерфейса при росте полноты библиотеки дизайн компонентов — эту задачу в Front Platform решает LLM-модель. Искусственный интеллект применяется в платформе для генерации интерфейса, по запросу пользователя он создает экраны сайтов и приложений в соответствии с брендбуком МТС. В дальнейшем планируется продолжить развивать каталог API компании, чтобы модель могла связывать пользовательский интерфейс с backend-системами ландшафта.

«Большие языковые модели ускоряют бизнес. Мы уже частично передали разработку генеративному искусственному интеллекту, освободив программистов для сложных и интересных задач. Запуск собственной LLM на нашей ключевой внутренней платформе снижает порог входа, делает систему удобнее и понятнее для всех сотрудников МТС», — сказал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

Все модули платформы используют для интеграции с экосистемой открытые стандарты, что позволит применять ее за пределами МТС, интегрируя собственные библиотеки компонентов и API. Ранее экосистема анонсировала, что Front Platform будет доступна для внешнего рынка в конце 2025 г.