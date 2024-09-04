«Газпромнефть-Снабжение» повышает безопасность грузоперевозок за счет компьютерного зрения

«Газпромнефть-Снабжение» испытало интеллектуальный сервис по автоматической проверке качества закрепления негабаритных грузов. В ходе тестирования системы на основе компьютерного зрения было изучено крепление четырех типов грузов: блочно-модульное оборудование, емкости, горизонтальные стальные резервуары (РГС) и контейнеры.

Система интегрируется в действующий процесс производственного супервайзинга: мастер делает фотографии груза до согласования выезда транспортного средства, затем сервис в течение минуты с помощью компьютерного зрения выдает предварительное заключение о надежности крепления и соответствии полученных материалов заявке. Тестирование показало, что 91% автоматических заключений совпадают с экспертной оценкой супервайзера, а его производительность в итоге увеличивается на 30%.

По словам руководителя центра экспериментальных решений «Газпромнефть-Снабжения» Лауры Гаджаевой, сейчас 61% негабаритных грузов проходит проверку с помощью автоматизированного сервиса.

«Внедряемый инструмент помогает экспертам быстро и качественно принимать решения, которые напрямую влияют на сохранность перевозимого груза. Благодаря кросс-функциональной экспертизе команды мы интегрировали сервис в производственный процесс за 6 месяцев. Планируем продолжать обучение системы, чтобы повысить точность заключений, которые формируются при помощи компьютерного зрения», – отметила она.

Для обучения системы потребовалось более 12 тысяч архивных фотографий. В дальнейшем усовершенствованное решение позволит обеспечить абсолютную точность оценки надежности крепления.