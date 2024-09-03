В систему добровольной сертификации в области ИИ «Интеллометрика» включены первые лаборатории

В России вступает в действие система добровольной сертификации технологий искусственного интеллекта «Интеллометрика», использующая методический подход, разработанный учеными Высшей школы экономики. Допуск получили первые три лаборатории, которые смогут проводить испытания в сфере ИИ и выдавать по их итогам соответствующие протоколы, и один орган по сертификации. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

В НИУ ВШЭ состоялось первое заседание комиссии по допуску участников системы добровольной сертификации технологий искусственного интеллекта «Интеллометрика».

Первая национальная межотраслевая система добровольной сертификации в области искусственного интеллекта «Интеллометрика» разработана учеными НИУ ВШЭ. Она предполагает, что технологические решения на базе ИИ пройдут оценку безопасности, что повысит доверие к ним пользователей. В ней продуманы решения, исключающие вероятность влияния разработчиков и других заинтересованных лиц на результаты испытаний. Система зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Независимая оценка поможет потребителям ориентироваться на растущем рынке продукции и услуг с применением технологий ИИ и гарантирует их безопасность. Сертификация стимулирует повышение качества продукции и спрос на разработки с подтвержденной эффективностью.

Председатель межотраслевого совета по ИТ-стандартизации комитета РСПП по техническому регулированию, заведующий кафедрой РТУ МИРЭА «Математическое обеспечение и стандартизация информационных технологий» Сергей Головин подчеркнул важность запуска системы сертификации, как инструмента, обеспечивающего качество и безопасность технологий ИИ.

Комиссия рассмотрела и одобрила заявки организаций:

– ВНИИ метрологии имени Д.И.Менделеева (Санкт-Петербург) - орган по сертификации интеллектуальных средств измерений и систем управления и контроля на их основе;

– Научно-технический центр «Окружающая среда» ВНИИМ (г. Москва) - испытательная лаборатория интеллектуальных средств измерений и систем управления и контроля на их основе;

– ООО «ДСТ-Урал» (Челябинск) – испытательная лаборатория ИИ в области строительно-дорожной техники;

– ООО «Открытый код» (Самара)– испытательная лаборатория ИИ в области средств видеонаблюдения.

Директор НТЦ ВНИИМ Роман Родин подчеркнул, что институт – один из пионеров в области ИИ-технологий в России. Уже действует несколько установок, способных определять эффективность алгоритмов ИИ, работают квалифицированные кадры, в том числе более 50 докторов и кандидатов наук. Институт обладает большим количеством стандартных образцов и государственных эталонов, которые утверждены Росстандартом, что обеспечивает высокое качество испытаний.

Член комиссии, директор по научным проектам НИУ ВШЭ Сергей Гарбук предложил поддержать заявку ВНИИМ, подчеркнув высокую квалификацию сотрудников НТЦ. Он предложил указать в решении на необходимость устранить замечания и дополнить документацию более подробной информацией о методиках испытаний.

Руководитель испытательной лаборатории ООО «ДСТ –Урал» Артем Ишбулатов представил заявку на допуск в систему сертификации ИИ в дорожно-строительной техники в качестве испытательной лаборатории. Он пояснил: компания специализируется на выпуске соответствующей техники и имеет значительный опыт в испытании автоматизированных систем, в том числе на основе использования ИИ, в лаборатории действует секция анализа данных, в том числе климатических и природных факторов, влияющих на качество работы алгоритмов ИИ. Наконец, компания имеет и квалифицированный персонал и возможность проводить испытания алгоритмов ИИ с применением цифровых двойников и с использованием испытательного полигона, где техника проверяется в реальных дорожных и климатических условиях.

Директор по исследованиям ООО «Открытый код» Павел Ситников представил заявку допуск в систему сертификации ИИ в сфере видеонаблюдения. Он сообщил: компания давно внедряет продукты на базе ИИ в разработке систем контроля технологических операций, систем компьютерного зрения, систем контроля повышенной безопасности и систем распознавания речи.

«Открытый код» сотрудничает с профильными учебными заведениями, открыл ряд базовых кафедр в вузах разных городов. По словам Павла Ситникова, компания располагает квалифицированным персоналом, в том числе кандидатами и докторами наук, и качественным оборудованием.

Экспертная комиссия одобрила заявки, а также дала ряд замечаний, позволяющих дополнить существующую методическую базу органов и повысить качество работ по оценке соответствия технологий ИИ. По предложению директора по научным проектам НИУ ВШЭ Сергея Гарбука, члена Экспертной комиссии, руководящий орган проведет инспекционный контроль допущенных организаций через полгода, что позволит удостоверится в качестве проводимых работ и соблюдении методического подхода, разработанного учеными НИУ ВШЭ.

В обсуждении заявок участвовали член-корреспондент РАН, заместитель директора по инновационной и внедренческой деятельности Федерального научного агроинженерного центра «ВИМ» Захид Годжаев, руководитель исследовательского центра в сфере ИИ «Сильный искусственный интеллект в промышленности» Университета ИТМО Александр Бухановский, советник гендиректора Российского института стандартизации Юрий Будкин, академик Российской метрологической академии, начальник лабораторно-испытательного комплекса АО «НИИАС» Андрей Яшин, заместитель руководителя Департамента анализа данных и искусственного интеллекта НИУ ВШЭ Василий Громов, ректор Московской академии Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева, генерал-майор юстиции Алексей Бессонов, председатель Технического комитета по стандартизации № 076 «Системы менеджмента», первый проректор ВолГУ Валентин Дзедик и главный научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН, заместитель председателя Технического комитета по стандартизации № 22 «Информационные технологии Андрей Костогрызов.