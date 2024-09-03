Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container

Компании Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, и Smart technologies Soft, разработчик цифровых решений, объявили о совместимости своих продуктов. Нагрузочные испытания подтвердили корректную совместную работу платформы контейнеризации «Боцман» и инструментария для создания Java-контейнеров Axiom Runtime Container. Это технологическое сотрудничество обеспечит поддержку и расширение проектов заказчиков, создающих Java-приложения в облачной и микросервисной среде.

Успешные тесты позволяют рекомендовать к использованию комплексное предложение для контейнеризованных нагрузок в составе платформы «Боцман» и легковесных Java-контейнеров Axiom JDK. Управление приложениям, упакованными в контейнеры, формирует изолированное окружение для их запуска, благодаря чему упрощается развертывание и масштабирование. Экспертами Smart technologies Soft и Axiom JDK были проведены проверки работоспособности и корректности функционирования продуктов, в результате которых выпущены сертификаты совместимости.

Axiom Runtime Container представляет собой легковесный Java-контейнер. Он создан на основе контейнерной ОС Axiom Linux и версии Lite среды разработки и запуска Java Axiom JDK, специально оптимизированных для облаков и микросервисов. Минимальный размер такого Java-контейнера, включая ОС и JDK, составляет всего 41 МБ, что в 12 раз меньше обычного. Это позволяет экономить инженерное время и вычислительные ресурсы, а также повышает безопасность за счет уменьшения поверхности атаки. Запись в реестре отечественного ПО №16685.

Платформа «Боцман» — это продукт, который позволяет полностью автоматизировать операции 0, 1 и 2 дня по эксплуатации, настройке и конфигурированию кластеров Kubernetes для devops команд. Также «Боцман» предназначен для оркестрации кластеров при широком спектре возможностей по организации и настройке непрерывной доставки, интеграции и управления приложениями. Запись в реестре отечественного ПО №21339.

«В крупных организациях могут быть приняты стандарты, в том числе по программному обеспечению, которое прошло сертификацию и соответствует современным требованиям безопасности. Тестирование платформы «Боцман» на совместимость с широко распространенными системами, в частности с легковесным Java-контейнером Axiom Runtime Container, подтвержденное сертификатом, для многих будет решающим фактором в выборе ПО, а поддержка инженеров, создающих Java более 25 лет, обеспечит требуемый уровень безопасности, надежности и прогрессивности», — сказал Игорь Сорокин, директор по продажам Smart technologies Soft.

«Java – зрелая технология, на базе которой созданы и продолжают создаваться подавляющее большинство сложных корпоративных систем. А согласно опросам, это самый популярный язык программирования в России. Проведение испытаний с платформой «Боцман» стало ответом на рост требований заказчиков к повышению эффективности Java-разработки в контейнеризованной среде, причем с обеспечением безопасности и импортонезависимости. Наши инженеры, создающие Java в России с 1997 г., оптимизировали платформу для облачных архитектур, что позволило ускорить запуск и работу Java-приложений в несколько раз. Мы продолжаем развивать наши технологии, обеспечиваем их совместимость и благодарим партнеров за сотрудничество», — отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.