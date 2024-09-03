CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Обновление в экосистеме Deckhouse: новые возможности совместимости, отказоустойчивость и удобство управления кластерами

Российский вендор Deckhouse расширил технические возможности платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). В частности, в версиях 1.60–1.62 разработчик добавил поддержку ещё одной российской ОС, расширил список совместимых версий ОС и версий Kubernetes, увеличил уровень отказоустойчивости, а также обновил графический интерфейс и центр управления кластерами.

Deckhouse Kubernetes Platform — платформа контейнеризации, лидер рынка российских Kubernetes-платформ по версии CNews. Решение позволяет создавать идентичные кластеры и управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре. DKP можно разворачивать в публичных и приватных облаках, поверх любой виртуализации, на bare-metal-серверах, а также в гибридной модели.

Платформа DKP теперь поддерживает операционные системы «Ред ОС 8.0», ОС «Роса «Кобальт», «Роса «Хром» и Ubuntu 24.04. Кроме того, CLI-утилита для работы с кластерами DKP стала доступна под Windows. Также добавлена возможность отправки журналов из платформы во внешние системы управления событиями и информацией о безопасности (SIEM-системы) в нативном для них формате.

«Мы постоянно расширяем ландшафт совместимости DKP, чтобы платформа работала поверх любой инфраструктуры, при этом обеспечивая наших клиентов самыми современными возможностями по управлению контейнерами. В версиях 1.60-1.62 мы добавили новые возможности совместимости платформы, в частности, с российскими ОС. Также в раннем доступе появилась поддержка Kubernetes 1.30. При этом в каждом релизе DKP поддерживается не менее четырёх версий Kubernetes — пользователи могут переходить на новую версию, когда посчитают нужным», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse.

Чтобы сократить время восстановления целевого состояния кластера после сбоев, в DKP появилась новая схема отслеживания доступности узлов и обеспечения их автоматической изоляции (fencing). Это позволило сократить время вывода проблемного узла из эксплуатации в несколько раз.

Также благодаря отказоустойчивой реализации шлюза для исходящего трафика повышена надёжность сетевой подсистемы DKP. Теперь платформа позволяет указать группу узлов, один из которых обрабатывает исходящие сетевые запросы от запущенных в кластере приложений. Если активный узел выходит из строя, платформа автоматически перенаправит исходящий трафик через один из доступных узлов группы.

В состав DKP входят несколько десятков тесно интегрированных модулей, которые в том числе обеспечивают автоматизацию управления контейнерными нагрузками. При этом DKP может работать как со встроенными модулями (идут в составе платформы), так и с модулями из внешнего проверенного источника. Иными словами, пользователи DKP могут запускать своё приложение в качестве модуля платформы и автоматизировать его развёртывание, обновление и конфигурирование. Теперь сделать это стало проще благодаря подробной документации по созданию модуля DKP.

Все пользовательские роли и права доступа в кластере стали в полной мере применяться и к графическому интерфейсу — пользователь видит в интерфейсе только те объекты, к которым у него есть соответствующий доступ в кластере.

Также изменения коснулись центра управления кластерами DKP — Deckhouse Commander. Так, теперь под управление Commander можно передать ранее созданные кластеры DKP. При этом управление кластером можно поставить на паузу, что позволяет удобно производить в нём любые работы в автономном режиме.

«Команда разработки Deckhouse — не только опытные специалисты, но и энтузиасты своего дела. Мы остаёмся на острие технологий и приносим улучшения как в свой продукт, так и в используемые Open Source-компоненты. В последних релизах мы добавили в платформу возможность использовать балансировщик с поддержкой HTTP/3. И сейчас работаем над тем, чтобы эта функция появилась в upstream-версии компонента Kubernetes Ingress NGINX Controller, который применяется для балансировки входящего трафика многими пользователями Kubernetes», — сказал Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Подписано постановление о создании в России ГИС «Охота»

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Сбербанк перевел выпуск и обслуживание карт на собственную платформу

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS