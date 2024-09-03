Обновление в экосистеме Deckhouse: новые возможности совместимости, отказоустойчивость и удобство управления кластерами

Российский вендор Deckhouse расширил технические возможности платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). В частности, в версиях 1.60–1.62 разработчик добавил поддержку ещё одной российской ОС, расширил список совместимых версий ОС и версий Kubernetes, увеличил уровень отказоустойчивости, а также обновил графический интерфейс и центр управления кластерами.

Deckhouse Kubernetes Platform — платформа контейнеризации, лидер рынка российских Kubernetes-платформ по версии CNews. Решение позволяет создавать идентичные кластеры и управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре. DKP можно разворачивать в публичных и приватных облаках, поверх любой виртуализации, на bare-metal-серверах, а также в гибридной модели.

Платформа DKP теперь поддерживает операционные системы «Ред ОС 8.0», ОС «Роса «Кобальт», «Роса «Хром» и Ubuntu 24.04. Кроме того, CLI-утилита для работы с кластерами DKP стала доступна под Windows. Также добавлена возможность отправки журналов из платформы во внешние системы управления событиями и информацией о безопасности (SIEM-системы) в нативном для них формате.

«Мы постоянно расширяем ландшафт совместимости DKP, чтобы платформа работала поверх любой инфраструктуры, при этом обеспечивая наших клиентов самыми современными возможностями по управлению контейнерами. В версиях 1.60-1.62 мы добавили новые возможности совместимости платформы, в частности, с российскими ОС. Также в раннем доступе появилась поддержка Kubernetes 1.30. При этом в каждом релизе DKP поддерживается не менее четырёх версий Kubernetes — пользователи могут переходить на новую версию, когда посчитают нужным», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse.

Чтобы сократить время восстановления целевого состояния кластера после сбоев, в DKP появилась новая схема отслеживания доступности узлов и обеспечения их автоматической изоляции (fencing). Это позволило сократить время вывода проблемного узла из эксплуатации в несколько раз.

Также благодаря отказоустойчивой реализации шлюза для исходящего трафика повышена надёжность сетевой подсистемы DKP. Теперь платформа позволяет указать группу узлов, один из которых обрабатывает исходящие сетевые запросы от запущенных в кластере приложений. Если активный узел выходит из строя, платформа автоматически перенаправит исходящий трафик через один из доступных узлов группы.

В состав DKP входят несколько десятков тесно интегрированных модулей, которые в том числе обеспечивают автоматизацию управления контейнерными нагрузками. При этом DKP может работать как со встроенными модулями (идут в составе платформы), так и с модулями из внешнего проверенного источника. Иными словами, пользователи DKP могут запускать своё приложение в качестве модуля платформы и автоматизировать его развёртывание, обновление и конфигурирование. Теперь сделать это стало проще благодаря подробной документации по созданию модуля DKP.

Все пользовательские роли и права доступа в кластере стали в полной мере применяться и к графическому интерфейсу — пользователь видит в интерфейсе только те объекты, к которым у него есть соответствующий доступ в кластере.

Также изменения коснулись центра управления кластерами DKP — Deckhouse Commander. Так, теперь под управление Commander можно передать ранее созданные кластеры DKP. При этом управление кластером можно поставить на паузу, что позволяет удобно производить в нём любые работы в автономном режиме.

«Команда разработки Deckhouse — не только опытные специалисты, но и энтузиасты своего дела. Мы остаёмся на острие технологий и приносим улучшения как в свой продукт, так и в используемые Open Source-компоненты. В последних релизах мы добавили в платформу возможность использовать балансировщик с поддержкой HTTP/3. И сейчас работаем над тем, чтобы эта функция появилась в upstream-версии компонента Kubernetes Ingress NGINX Controller, который применяется для балансировки входящего трафика многими пользователями Kubernetes», — сказал Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse.