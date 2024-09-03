«Киберпротект» выпустила обновление «Кибер Бэкапа Облачного» с поддержкой PostgreSQL

Компания «Киберпротект» сообщила о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.07» с поддержкой PostgreSQL, СУБД на ее основе, включая Postgres Pro, кластеров Patroni, а также поддержкой режима замкнутой программной среды (ЗПС) ОС Astra Linux.

Теперь «Кибер Бэкап Облачный», решение для предоставления услуг резервного копирования в облаке, может обеспечить полное и инкрементное резервное копирование СУБД на основе PostgreSQL, а также гранулярное восстановление отдельных баз данных. Кроме того, теперь система поддерживает работу с кластером Patroni — наиболее популярным решением для организации высокодоступных кластеров PostgreSQL на основе потоковой репликации. Также реализована возможность восстанавливать данные на заданную точку времени (point-in-time recovery), проведены другие улучшения, исправлены ошибки.

В дополнение к ранее реализованным возможностям резервного копирования Astra Linux обеспечена совместимость с режимом замкнутой программной среды (ЗПС) этой ОС, в котором с помощью невыгружаемого модуля ядра ОС, выполняющего проверку ЭЦП файлов, происходит постоянный контроль их целостности. Теперь сервис резервного копирования «Кибер Бэкап Облачный» работает в связке со средством повышения защищённости операционной системы, что обеспечивает беспрецедентный уровень защиты данных от потери.

«Кибер Бэкап Облачный» позволяет сервис-провайдерам предоставлять услуги резервного копирования и восстановления данных в облаке (BaaS), а конечным пользователям — обеспечить надёжную защиту бизнеса, развернув современную систему резервного копирования в своей организации «под ключ», без дополнительных трат на приобретение оборудования и программного обеспечения. Для резервных копий заказчик может использовать облачное хранилище «Киберпротекта», своего провайдера или своё собственное. Услугу оказывают сервис-провайдеры — партнёры «Киберпротекта».

«Кибер Бэкап Облачный» включён в реестр российского программного обеспечения Минцифры России (запись №19458 от 17 октября 2023 г.), относится к сфере искусственного интеллекта. Его можно использовать для замещения зарубежных сервисов, прекративших свою работу и поддержку пользователей на территории РФ.