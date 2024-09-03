BPMSoft версии 1.5: дизайн интерфейсов на Angular, интеграция с «Яндекс.Картами», безопасность пользовательских данных

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) выпустила крупное обновление своей low-code платформы BPMSoft. Новая версия 1.5 включает поддержку «Яндекс.Карт» и английского языка, доработки повышения безопасности, а также развитие технологий управляющих элементов Angular. Обновление предоставляет расширенные возможности кредитного конвейера для финансовых организаций и функционал территориального менеджмента для полевых продаж и фармацевтических компаний. Кроме того, были улучшены инструменты отладки и мониторинга приложений. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

Команда BPMSoft продолжает развивать возможности настройки интерфейсов с использованием Angular. Модули технологической платформы теперь поддерживают настройку параметров и свойств для 11 типов данных, что предоставляет разработчикам и администраторам больше гибкости при создании и управлении компонентами. В новой версии BPMSoft появилась возможность делать свойства обязательными, что улучшает контроль над заполнением параметров и снижает риск ошибок.

Одним из ключевых нововведений стала возможность добавления пользовательских кнопок для запуска бизнес-процессов или выполнения произвольного кода, что позволяет автоматизировать выполнение задач. Также были улучшены такие элементы управления, как «Ссылки» и «Слайдеры», и добавлена поддержка ввода цвета через hex-коды, что упрощает настройку визуального оформления.

Значительные улучшения коснулись продуктовой CRM-линейки. В модуле «BPMSoft Финансы» была реализована новая функциональность корпоративного кредитования, включающая работу с группами компаний и проверку контрагентов внутренними службами. Новый сквозной процесс работы с корпоративными клиентами, доступный в лицензии «Кредитование», охватывает все этапы взаимодействия, от создания юридического лица в группе компаний до формирования графика погашения задолженности.

В модулях «BPMSoft Фарма» и «BPMSoft Полевые продажи» появился раздел «Территории». Теперь пользователи могут настраивать иерархическое зонирование территорий, добавлять в них контакты и контрагентов. Дополнительно реализован новый раздел «Мероприятия», в котором можно организовывать встречи и круглые столы, утверждать бюджеты с помощью функционала визирования. Также появилась возможность планирования визитов с учетом «веса» каждой из категории активности, что позволяет более точно отслеживать выполнение планов.

В модуле «BPMSoft Управление маркетингом» была добавлена информация о маркетинговых активностях в хронологию событий на карточках контактов и контрагентов, а также реализованы уведомления о рассылках с ошибками. Важное нововведение в CRM-линейке — древовидное представление каталога продуктов или услуг, которое способствует кросс-продажам и увеличивает средний чек, ускоряет процесс адаптации менеджера по продажам к обновленному каталогу продуктов.

В BPMSoft версии 1.5 реализована интеграция с «Яндекс.Картами» по API. Новая версия платформы поддерживает операционную систему Debian 12 и предлагает встроенный англоязычный интерфейс для сотрудников международных компаний и иностранных пользователей с возможностью дополнения перевода. Для администраторов системы был добавлен конструктор SQL-запросов, расширяющий возможности поиска данных в базе и отладки процессов. Кроме того, интеграция с системой мониторинга и логирования Prometheus позволяет клиентам отслеживать метрики и анализировать производительность бизнес-процессов.

BPMSoft теперь поддерживает аутентификацию и синхронизацию пользователей по LDAP с использованием Kerberos-аутентификации и шифрования трафика по SSL в окружении Astra Linux CE/SE. Также появилась возможность подключения к СУБД Postgres по протоколу Kerberos.

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft: «Мы не только расширяем функциональные возможности нашей платформы, но и активно работаем над безопасностью пользовательских данных. В версии 1.5 были внедрены новые методы защиты и контроля. Также реализована функция очистки дополнительных записей журналирования, что помогает контролировать объем хранимых данных и повышает производительность системы».