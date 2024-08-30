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ОС «МСВСфера» сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия

Операционная система «МСВСфера», за развитие и поддержку которой отвечает «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит» ГК Softline), успешно прошла сертификацию в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Наличие сертификата соответствия открывает новые возможности по использованию российской ОС в ряде сфер, к которым предъявляются повышенные требования по защите информации.

Полученные сертификаты свидетельствуют о том, что операционная система «МСВСфера» соответствуют требованиям по безопасности информации, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (Требования доверия) — по 4 уровню доверия, «Требования безопасности информации к операционным системам» и «Профиль защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты. ИТ.ОС.А4.ПЗ».

Вендор предлагает две версии: «МСВСфера Сервер» для серверной инфраструктуры и «МСВСфера АРМ» для рабочих станций – персональных компьютеров, моноблоков, ноутбуков. «МСВСфера» входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры и является альтернативой зарубежным ОС уровня Enterprise Linux.

Более 10 лет операционную систему используют российские государственные организации и коммерческие компании: предприятия авиационной промышленности и транспортного сектора, телекоммуникационные компании, научные и образовательные учреждения, государственные структуры, а также многочисленные медицинские учреждения в различных регионах страны.

«Получение сертификата соответствия на операционную систему «МСВСфера» позволит ИТ-вендору «Инферит» привлечь новых заказчиков, а клиентам — найти ОС, отвечающую требованиям регулятора при сохранении привычного интерфейса, стабильности и функциональности. ОС «МСВСфера» будет полезна организациям, в которых функционируют государственные информационные системы (ГИС) до I класса защищенности включительно, информационные системы для обработки персональных данных (ИСПДн) до I уровня защищенности включительно, автоматизированные системы управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до I класса защищенности включительно, информационные системы общего пользования (ИСОП) до II класса защищенности. Она найдет применение и в организациях, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), в которых функционируют значимые объекты критической информационной инфраструктуры до I категории значимости. Область применения не ограничивается только этими системами – любая организация, заботящаяся о безопасности своей информации, может использовать «МСВСферу». Наличие сертификата соответствия также подтверждает заказчику, что команда «Инферит ОС» будет предоставлять услуги по технической поддержке, своевременно устранять уязвимости в операционной системе и предоставлять обновления программного обеспечения, а также улучшать функциональные возможности системы для решения задач наших заказчиков. Получение сертификата соответствия на операционную систему «МСВСфера» — это только начало развития данного продукта на нашем рынке. Уверен, что в ближайшем будущем мы сможем приятно удивить заказчиков качеством мажорных обновлений, улучшением функциональности, повышением уровня безопасности, а также набором прикладного и системного ПО, которые позволят решать задачи эффективнее, быстрее и дешевле», — отметил Максим Фокин, директор департамента сертификации и безопасной разработки «Инферит».

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