«СЗ Вотлецов Констракшн» на 30% оптимизировал затраты с «1С:ERP УСО»

«Специализированный застройщик Вотлецов Констракшн» с помощью «1С-Рарус» создал цифровую систему управления объектами строительства. В результате внедрения «1С:ERP Управление строительной организацией 2» организован регулярный менеджмент процессов, на 30% оптимизированы затраты на фонд оплаты труда. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«Специализированный застройщик Вотлецов Констракшн» (ранее ООО «Б4») выполняет работы полного цикла по строительству инженерных сооружений и многоквартирных жилых домов в Екатеринбурге и Свердловской области.

Создать полноценный процесс управления строительной организацией, не ограничиваясь учетом или проектированием, постоянно повышать инженерный уровень объектов и расширять сферу деятельности в строительной области, - все это стало возможным внедрению «1С:ERP Управление строительной организацией 2» («1С:ERP УСО»).

В компании «СЗ Вотлецов Констракшн» при поддержке разработчика «1С-Рарус» автоматизированы процессы бюджетирования, подготовки смет, управления закупками и запасами, строительным производством.

Созданная ERP-система позволяет вести регулярный менеджмент в части ключевых аспектов деятельности компании, учет интегрирован непосредственно в бизнес-процессы.

Дополнительное развитие информационной системы застройщика, созданной на основе «1С:ERP Управление строительной организацией 2»: внедрен скрининг для оперативного управления графиком работ и предоставления детальной информации участникам проектов, включая инвесторов; ERP-система интегрирована с рабочим порталом «1С-Битрикс24», что ускорило коммуникации между подразделениями; разработано расширение для управления работниками на стройке и начисления сдельной оплаты; подключен строительный агрегатор КАСКА, что позволит в дальнейшем обеспечить минимизацию последствий жесткой нехватки рабочих, от которой страдают подрядчики и генподрядчики.

Благодаря автоматизации распределения ресурсов компания «Вотлецов Констракшн» добилась оптимизации фонда оплаты труда на 30%. Сейчас застройщик работает над подключением в единую ERP-систему подрядчиков и генподрядчиков.

Дмитрий Вотлецов, директор «СЗ Вотлецов Констракшн»: «При автоматизации важно, чтобы собственник или руководитель имел возможность адаптировать готовое решение под уникальные процессы компании. В нашем случае "1C:ERP Управление строительной организацией" практически на 90% сразу подошло под наши задачи благодаря глубокому пониманию разработчиками специфики строительного цикла. По завершению нескольких строительных проектов мы убедились, что система отлично справляется с поставленными задачами, процессы прозрачны и управляемы».