Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Standard

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, объявила о минорном обновлении СУБД Postgres Pro Standard. Релиз 16.4.1 включает возможности Postgres Pro Standard 16.3.2 и свободно распространяемой СУБД PostgreSQL 16.4, а также ряд усовершенствований.

Среди ключевых изменений: реализовано взаимодействие параметра PASSWORD_GRACE_TIME профиля с атрибутом VALID UNTIL роли. Теперь, если заданы оба, будет выводиться предупреждение об истечении срока действия пароля; предотвращены потенциальные задержки аутентификации из-за блокировок, вызванных тем, что данные о времени последнего входа роли не обновлялись, если для параметра USER_INACTIVE_TIME профиля этой роли было установлено значение UNLIMITED.

Устранены: проблема с параметрами вложенного цикла, из-за которой указание Memoize постоянно очищало кеш. Это исправление ускоряет выполнение запросов; ошибка, из-за которой оптимизатор игнорировал столбцы из условий запроса. Ранее при частичном использовании составного индекса количество строк могло завышаться, что приводило к созданию некорректного плана. Ошибка возникала из-за неправильного поведения элементов многостолбцовой статистики; ошибка в ANALYZE, которая могла возникать из-за невозможности отобразить системный каталог pg_statistic. Если в базе данных есть индексы со столбцами INCLUDE, после обновления Postgres Pro рекомендуется ещё раз выполнить ANALYZE для этих столбцов, чтобы это исправление применилось.

Совместимость с операционными системами: добавлена поддержка ОС «Альт 11»; прекращена поддержка ОС Ubuntu 23.04.

Обновлены: драйвер ODBC до версии 16.00.0005; приложение pg_probackup до версии 2.8.3; расширения pg_proaudit и mchar; pg_filedump до версии 17.0 и pgvector до версии 0.7.4.

Также добавлено расширение hypopg, которое обеспечивает поддержку гипотетических индексов в Postgres Pro, и исправлено некорректное поведение pg_wait_sampling при использовании с расширенным протоколом запросов.