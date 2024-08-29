NUUM и популярные блогеры научат татарстанских школьников зарабатывать на блоге и контенте

МТС запускает бесплатный курс по контент-мейкингу в рамках образовательного проекта «Поколение М». Обучение выстроено в формате компьютерной игры. В числе педагогов блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка. В финале каждый участник должен создать личный блог на видеоплатформе NUUM. Пять лучших авторов смогут посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-курс проходит в телеграм-канале проекта «Поколение М» с 21 августа по 30 сентября 2024 г. Программа обучения с элементами геймификации разработана для школьников 12-18 лет и погружает участников в виртуальный дом Nuumroom, где каждую неделю открывается новая комната с обучающим контентом, мотивационными советами и домашним заданием. За полтора месяца татарстанские дети смогут узнать, как побороть страх перед созданием блога, правильно реагировать на хейт, как формировать стратегию и концепцию блога, создавать контент-план, анализировать статистику, а также монтировать видео, добавлять шрифты и титры, что такое джамп-кат и футаж.

Блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка поделятся лайфхаками продвижения через короткие видео и коллаборации с другими блогерами. Финальным проектом для участников станет создание собственного блога на видеоплатформе NUUM. Экспертное жюри выберет пять лучших видеопроектов, авторы которых смогут выбрать и посетить любое мероприятие из афиши МТС Live.

«Столица Татарстана наряду с другими крупными российскими регионами вошла в топ-10 городов с наибольшим количеством блогеров на отечественной видеоплатформе NUUM. В республике действительно много активных и интересных блогеров, Telegram-каналов и пабликов с информацией самого разного содержания. Для создания качественного контента, системной работы со своим блогом и его монетизации требуются определенные знания и навыки. Мы создали бесплатный онлайн-курс, где опытные блогеры, для которых блог из хобби перерос в полноценную профессию и работу, поделятся своими знаниями и секретами. Я надеюсь, наш курс по контент-мейкингу на видеоплатформе NUUM поможет татарстанским ребятам сделать свой блог интереснее и полезнее», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.