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МТС Web Services на 40% увеличила GPU-мощности для обучения искусственного интеллекта

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске двух новых кластеров виртуальной инфраструктуры с графическими ускорителями (GPU) в ЦОДах «Федоровский» в Санкт-Петербурге и GreenBushDC в Москве. Новые сегменты позволят ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта российскими компаниями. После запуска новых сегментов GPU-мощности MWS увеличились на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Графические ускорители необходимы для работы с моделями искусственного интеллекта. Запуск новых сегментов позволит большему числу предприятий упростить и ускорить обучение и инференс (работу) собственных ИИ- и ML-моделей, за счет размещения их в облаке MWS. Инфраструктура подойдет для работы с любыми ИИ-моделями во всех отраслях экономики. А получить доступ к ней можно из любой точки страны.

Также до конца 2024 г. на базе GPU-инфраструктуры будут развернуты: платформа для разработки, обучения и развертывания ML-моделей, уже готовые модели ИИ для разных индустрий и направлений, доступные по API и AI-сервисы по модели SaaS.

«Все больше российских компаний переносят работу с ИИ в облако. Это связано с тем, что для обучения современных больших языковых моделей и обеспечения их работоспособности требуется огромное количество вычислительных ресурсов, а также привлечение дорогостоящих специалистов. Не каждая компания может позволить себе такие инвестиции. Для удовлетворения растущего спроса бизнеса MWS на 40% увеличила GPU-мощности, доступные клиентам. А до конца года эта цифра увеличится еще в три-четыре раза. Мы стремимся, чтобы как можно больше компаний вне зависимости от их величины получили возможность обучать и внедрять в бизнес свои AI-модели», - отметил директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.

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