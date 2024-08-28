Цифровизация образования: российские родители покупают к школе гаджеты для учебы

Затраты на сбор девочек в школу выросли на 7,9%, мальчиков – на 5,6%. Такие данные получила «АльфаСтрахование» в ходе опроса родителей ко Дню знаний. 33% родителей отметили, что к обязательным покупкам для учебы добавились планшеты и ноутбуки.

Большую часть денег на подготовку к 1 сентября родители тратят на одежду и гаджеты. Стоимость базового комплекта формы составляет 8-9 тыс. руб. Если формы в школе нет, то можно уложиться в 6-7 тыс. руб. без учета верхней одежды. Еще порядка 5 тыс. руб. составляют расходы на сменную обувь и кроссовки для физкультуры. В 2 тыс. обойдется простой комплект физкультурной формы. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование».

На покупку планшета родители закладывают от 10 до 15 тыс. руб. Ноутбук обойдется дороже, 47% предположили, что потратят на него 30 тыс. Речь идет о неспециализированных устройствах для базовой текстовой и графической работы.

Поменять телефон детям к началу учебного года планируют 11% родителей. Основная масса заложила на это от 10 до 15 тыс. руб. 5,6% родителей отметили, что берут страховку для устройств, чтобы избежать серьезных трат на ремонт в случае повреждений.

Канцтовары обходятся в среднем в 3 тыс. руб. Если приходится обновлять рюкзак, то сумма вырастет примерно на 2-3 тыс. руб. минимум. Такая трата ждет 27,8% опрошенных родителей.

Средняя стоимость «школьного набора» для первоклассника, по словам респондентов, составляет минимум 23 тыс. руб. На ученика средней школы траты начинаются от 25 тыс. В течение года докупать приходится «расходные» товары – футболки, рубашки, канцелярию, а также обувь, из которой вырастает ребенок.

Отдельно выделили родители траты на подарки учителям 1 сентября. По-прежнему, обязательным атрибутом остается покупка цветов. Ее в 2024 г. планируют 37,6% родителей, а стоимость букета, по их оценкам, составит не менее 3 тыс. руб.

Самой бюджетной подготовку к школе назвали родители старшеклассников. Как правило, они не носят форму и используют для школы повседневную одежду. Самая крупная трата у подростков – гаджеты. У родителей детей от 14 лет эта статья расходов начинается от 20-25 тыс. руб. И, конечно, отдельная статья расходов – репетиторы для подготовки к экзаменам.