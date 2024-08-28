Ноутбуки «Гравитон» совместимы с операционной системой Uncom OS

Ноутбуки российского производителя вычислительной техники «Гравитон» прошли тестирование на совместимость с Uncom OS. Эта отечественная ОС теперь доступна для предустановки на модели Н14И-Т, Н15И-Т и Н17И-Т диагональю экрана 14, 15,6 и 17,3 дюйма соответственно.

Ноутбуки «Гравитон» Н14И-Т, Н15И-Т и Н17И-Т относятся к премиальной линейке клиентских устройств. Это производительные устройства на базе процессоров Intel Core i3, i5 и i7, созданные с учетом потребностей корпоративных и государственных заказчиков. Стильный и прочный металлический корпус подходит для повседневного использования. Установлена двухуровневая подсветка клавиатуры.

Из дополнительных опций — установка АПМДЗ-модулей «Соболь» и «Аккорд», сканер отпечатка пальцев.

Uncom OS — российская ОС на базе ядра Linux, включенная в реестр Минцифры России. ПО подходит для бизнеса и государственных организаций. Операционная система применяется во многих регионах России в медицинских и образовательных учреждениях, малыми и средними предприятиями.

«Заказчики ноутбуков «Гравитон» высоко оценили широкую гамму поддерживаемых российских ОС и предустановку на этапе производства. Мы рады добавить в список доступных систем Uncom OS — эта ОС поддерживает широкий пул аппаратных средств и периферийного оборудования, гармонично дополняя функционал наших устройств», — сказал Александр Кисяков, руководитель отдела продуктового развития «Гравитон».

«В России множество компаний, служб и структур, сотрудники которых нуждаются в качественной, а главное защищенной от внешнего влияния компьютерной технике отечественного производства. Ноутбуки «Гравитон» отвечают этим требованиям. А вместе с российской операционной системой Uncom OS они могут быть максимально производительны в своей каждодневной работе», — отметил Никита Кочерженко, основатель и генеральный директор компании-разработчика Uncom OS.

Вскоре «Гравитон» планирует сертифицировать с Uncom OS с ноутбуками на новых поколениях процессоров, ПК, моноблоками и рабочими станциями.