Secret Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Secret Technologies, специализирующаяся на безопасных системах обмена и хранения информации, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Secret Cloud Enterprise с СУБД Postgres Pro Certified и Postgres Pro Enterprise 15 версии.

Secret Cloud Enterprise — гибкий продукт для реализации системы защищенного обмена и совместной работы с файлами как с внешними контрагентами, так и внутри компании с любой платформы. Решение входит в Единый реестр российского ПО и сертифицировано ФСТЭК РФ по 4 уровню доверия.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Совместимость с Postgres Pro подтверждает нашу приверженность передовым технологиям и стандартам безопасности. Наши клиенты могут быть уверены, что их данные обрабатываются и хранятся с максимальной эффективностью и надежностью», — сказал заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки компании «Сикрет Технолоджис» Леонид Варламов.