Холдинг «Т1»: ИИ сокращает время работы с документами в здравоохранении на 80%

Искусственный интеллект становится все более востребованным в системе здравоохранения сразу по нескольким ключевым направлениям: непосредственно в реализации врачебной практики, управлении медицинской организацией, а также при работе с данными на всех уровнях. Об этом рассказал Игорь Немов, советник руководителя направления «Т1 ИИ» холдинга «Т1».

Внедрение цифровых помощников снижает нагрузку на медицинский персонал, так как 58% времени врачи и администраторы затрачивают на поиск информации и заполнение документации. ИИ-ассистенты помогут транскрибировать аудио, обработать текст без потери смысла и проанализировать полученные данные. Интеллектуальная обработка сокращает время работы с документами на 80%, благодаря чему эффективность работы медицинских специалистов увеличивается на треть. В частности, ИИ автоматизирует подготовку протоколов по операционным процедурам, а также контролирует изменения состояния здоровья в режиме реального времени с прогнозированием возможных рисков. За счет этого врач может уделить больше времени лечению пациента. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Т1».

Эксперт также подчеркнул, что искусственный интеллект помогает руководителям медицинских организаций оптимизировать управление внутренними процессами, бюджетом и результатами принимаемых решений. Программы для автоматического сравнения, анализа и генерации документов ускоряют работу и снижают число ошибок, а системы контроля функционирования оборудования и ИТ-инфраструктуры предупреждают возможные сбои и поломки.

«Сегодня искусственный интеллект трансформирует сферу здравоохранения: улучшает условия работы персонала и повышает качество оказания услуг пациентам. Медицинские организации внедряют и применяют в своем цифровом ландшафте широкий набор инструментов: платформы графовой аналитики, “умную” обработку документов и многие другие. Благодаря этим возможностям врачи могут быстрее и точнее ставить диагнозы, руководители — эффективнее управлять медицинской организацией и минимизировать риски, а население — получать своевременное лечение и индивидуальный подход», — отметил Игорь Немов.