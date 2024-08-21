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«Светец» обновила платформу Svetets TMS

Компания «Светец» продолжает развивать платформу унифицированных коммуникаций Svetets TMS, реализующую функциональность корпоративной телефонии и контактного центра на базе единого продукта. Кроме того, разработчик совершенствует механизмы искусственного интеллекта, внедренные в решения компании. В рамках стратегии адаптации платформы к потребностям корпоративных клиентов были расширены возможности контакт-центра.

Одной из новых функций, доступных операторам контактного центра «Светец», стала опция, позволяющая в режиме реального времени отображать расширенную информацию об абоненте, находящемся в очереди голосовых вызовов. Помимо номера вызывающего абонента, оператору стала доступна любая информация об абоненте, содержащаяся в корпоративной базе данных и иных информационных системах компании. Ориентируясь на расширенную информацию, операторы могут приоритетно обрабатывать обращения от наиболее важных клиентов.

«Светец» также расширила механизмы контроля обработки вызовов, доступные супервизору контактного центра. Супервизор сможет осуществлять перехват активного разговора оператора с абонентом, при этом оператор принудительно отключается супервизором; дальнейший диалог с абонентом ведет супервизор. Ранее супервизору уже были доступны возможности подключения к разговору оператора с абонентом, помощь оператору в режиме суфлера, а также подключение к разговору в режиме конференции. Переключение супервизора между указанными режимами осуществляется без отключения от активного разговора.

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