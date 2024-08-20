Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил услугу аренды выделенного сервера с гибкими конфигурациями

Российский провайдер «Инферит Облако» представил новую услугу — аренду выделенного (Dedicated) сервера. Отличие услуги – собственное производство и поддержка компьютерного оборудования «Инферит Техника». Это позволяет формировать гибкие конфигурации серверов, которые подойдут под задачу любой сложности. Запуск услуги соответствует стратегии ГК Softline по развитию облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Два года назад почти 70% российских компаний столкнулись с проблемами при обслуживании ИТ-систем. Западные вендоры отказались поддерживать собственное оборудование, что создало дополнительную нагрузку с точки зрения сервисного обслуживания.

Предложение «Инферит Облака» позволит создать ИТ-инфраструктуру с предсказуемыми процессами, техническим сопровождением и учётом запросов российского рынка. Преимущества провайдера — собственное производство оборудования и комплексное наполнение услуги.

Серверное оборудование «Инферит» основано на базе процессоров Intel Xeon Silver и Intel Xeon Gold. Серверы доступны в форм-факторах 1U, 2U и 4U с SSD-накопителями DC класса, гарантией надежности и высокими показателями производительности.

Клиентам предоставляются фиксированные и индивидуальные конфигурации. Аппаратная составляющая и ПО могут быть оптимизированы под индивидуальные требования заказчиков. При наличии комплектующих сборка кастомизированной конфигурации составляет 5-7 рабочих дней.

Сегодня бизнес отличают высокие запросы к стабильности инфраструктуры, поэтому клиенты получают гарантийную поддержку на три-пять лет. При этом замена комплектующих занимает один-два рабочих дня.

Производство «Инферит» позволяет выпускать больше 300 тыс. единиц компьютерной и серверной техники в год, а также до 60 тыс. компонентов, включая материнские платы и оперативную память. Опора на собственные ресурсы позволяет сделать импортонезависимое серверное оборудование доступнее для российских заказчиков.

«Инферит Облако» предоставляет не просто физическое оборудование, а комплексную услугу для решения четких бизнес-задач. Арендуя сервер, клиенты также получают: размещение в ЦОДе TIER-III «Инферит Облака»; защиту от DDoS-атак на уровне L3-L4; безлимитный интернет до 10 Гбит/с; публичный IPv4-адрес; доступ к инфраструктуре с использованием SSL VPN, а также с подключением двухфакторной аутентификации; установку необходимой ОС и виртуализации; энергопитание от двух независимых источников, в каждом сервере установлено два блока питания; быструю поддержку сотрудников ЦОДа с оборудованием клиента (Smart Hands); SLA до 99,95% в зависимости от конфигурации.

Сервер может быть размещен в офисе клиента или любом дата-центре. Любой сценарий включает техподдержку 24/7. Специалисты отвечают за пять минут, а 85% заявок решают в день обращения. Если необходимо, заказчик может выкупить арендованное оборудование.

«Выделенный сервер — это основа многих производительных ИТ-инфраструктур и сервисов. Заказчикам важна не только подходящая конфигурация, но и сопутствующие обязательства поставщика в части технического сопровождения. Мы закрываем все эти задачи и делаем импортонезависимые решения доступнее. Обращаясь в «Инферит Облако», заказчики получают гибкие конфигурации, учитывающие их потребности, а также быструю и лояльную техподдержку. Все эти факторы представляют большой интерес в качестве эффективного инструмента развития бизнеса», — сказал директор облачных продуктов «Инферит» Максим Мантуров.

Эксперты «Инферит Облако» консультируют и поддерживают клиентов на всех этапах внедрения выделенного сервера.