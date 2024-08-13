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Space VDI занял второе место в рейтинге VDI 2024 от CNews

Space VDI от вендора «Даком М» занял второе место в недавно опубликованном рейтинге российского программного обеспечения для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI 2024), составленном порталом CNews.

Рейтинг был составлен на основе сравнения функциональности, совместимости, безопасности и ценовых уровней решений, представленных на российском рынке. В условиях стремительного развития российского рынка виртуализации рабочих мест и импортозамещения, аналитики CNews оценивали шесть отечественных VDI-решений по уникальной методике, учитывающей следующие критерии: поддержка российских операционных систем, поддержка платформ виртуализации, функциональность, вопросы безопасности, поддержка протоколов доставки, количество подтвержденных одновременных подключений, стоимость.

Платформа Space VDI от «Даком М» была отмечена за свою высокую функциональность и надежность набрав 605 баллов, что стало вторым лучшим показателем в рейтинге. Решение поддерживает до 2 тыс. одновременных подключений на один диспетчер и до 14 тыс. на кластер. Тестовый период использования платформы – до одного года, а уровень цен остается средним, что делает Space VDI доступным для широкого круга пользователей и компаний, нацеленных на цифровой суверенитет.

Платформа Space VDI от компании «Даком М» представляет собой решение для виртуализации рабочих мест. Space VDI объединяет все корпоративные приложения в единую рабочую область, что позволяет масштабировать и адаптировать виртуальные рабочие места под потребности организации. Применение проприетарного протокола GLINT (разработка «Даком М») обеспечивает соединение даже на каналах с высокой девиацией, а интеграция с существующей инфраструктурой позволяет внедрять решение в бизнес-процессы.

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