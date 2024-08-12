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Безопасность на дорогах: «Ростелеком» установил 27 комплексов фиксации нарушений ПДД на дорогах Зауралья

В Зауралье заработали 27 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения: «Ростелеком» установил оборудование на федеральных и региональных трассах в местах с повышенной аварийностью и интенсивным транспортным потоком. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Одной из главных задач проекта в первую очередь является сохранение жизней людей, снижение аварийности и травматизма на дорогах.

Камеры круглосуточно отслеживают превышение установленного скоростного режима. Съемка ведется на участках, согласованных с региональной Госавтоинспекцией.

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Ростелеком
«Ростелеком» установил 27 комплексов фиксации нарушений ПДД на дорогах Зауралья

Защитные боксы с передвижными комплексами размещены на следующих автомобильных трассах: Р-354 Екатеринбург — Шадринск —Курган», Р-254 «Иртыш» ЧелябинскКурганОмскНовосибирск и на подъезде к Тюмени, Курган —Куртамыш —Целинное, а также Курган – Звериноголовское и Курган – Половинное.

Рушан Галеев, врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области: «Комплексы устанавливаются на участках дорог, где происходит большое количество аварий, вызванных, например, превышением скорости водителями. Как показывает статистика, камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД оказывают положительное воздействие на обстановку на дорогах: водители становятся более внимательными и осторожными, количество нарушений уменьшается, а основные показатели аварийности снижаются».

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Все оборудование, которое использовалось при реализации этого проекта, российского производства. В программном обеспечении комплексов фотовидеофиксации для точного и корректного выявления нарушений применяются отечественные технологии искусственного интеллекта. Установленные камеры обладают цифровыми видеодатчиками с разрешением не менее трех мегапикселей. Они позволяют эффективно считывать и распознавать передние или задние номера автомобилей даже при полном отсутствии внешнего освещения».

Работы по установке рубежей выполнены по государственному контракту, заключенному «Ростелекомом» с ГКУ «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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