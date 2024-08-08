«Платформа ЭПД» открыла бизнесу тест-драйв ЭДО на транспорте

Сервис электронных перевозочных документов «Платформа ЭПД» от участника рынка ОФД, компании «Платформа ОФД», – запускает тест-драйв на 3 месяца для всех желающих. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД».

С бесплатным доступом на 90 дней к сервису обмена электронными путевыми листами и транспортными накладными.

1 августа 2024 г. стартовал эксперимент по созданию, апробации и внедрению национальной цифровой транспортно-логистической платформы Министерства транспорта России. В задачах этой системы – внедрение обязательного электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок.

Одновременно «Платформа ОФД» открыла полный доступ к функционалу сервиса «Платформа ЭПД». Для упрощения перехода транспортного бизнеса к цифровизации своих процессов и поддержки госинициативы. «Платформа ОФД» одной из первых в стране получила аккредитацию регуляторов, сформировала готовый сервис по работе с ЭПД и открыла его рынку.

У представителей сферы грузоперевозок, таким образом, будет 90 дней полного доступа к «Платформе ЭПД». Это отличная возможность для игроков рынка проанализировать свои бизнес-процессы, оценить степень готовности к полноценному внедрению ЭП и определить, что необходимо предусмотреть и сделать до наступления срока обязательного перехода на электронный перевозочные документы.

Для доступа к тес-драйву необходимо оставить заявку на сайте platformaofd.ru в разделе «Акции».

Сервис «Платформа ЭПД» разработан аккредитованным Минтрансом оператором и полностью отвечает всем требованиям участников рынка грузоперевозок (грузоотправителям, грузополучателям, перевозчикам, экспедиторам, медицинским организациям).

Участие в тест-драйве не несет для пользователей финансовых или иных обязательств. Все оформленные документы в «Платформе ЭПД» останутся доступными после окончания тестирования не менее пяти лет, даже если клиент решит не продолжать работу с сервисом.