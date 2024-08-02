Pro32 Connect расширяет присутствие в России, Белоруссии и Казахстане

Pro32, российский поставщик ИТ-решений, объявил о старте продаж тарифа Personal профессионального решения для удаленного администрирования компьютеров Pro32 Connect. Теперь тариф для персонального использования сервиса доступен в онлайн-магазинах для пользователей России, Белоруссии и Казахстана.

Сервис позволяет подключаться к любым устройствам с такими операционными системами как Windows, macOS, Linux и Android, вне зависимости от местоположения пользователя. Это может быть любой компьютер, устройство с мобильной операционной системой (например, платежный терминал) или смартфон, на котором установлен агент программы, и доступ возможен из любого браузера. Для подключения не требуются коды, пароли и идентификаторы — в Pro32 Connect запускать сессии можно моментально по ссылке-приглашению, QR-коду или через веб-интерфейс личного кабинета.

Сервис подойдет для семейного использования: можно подключиться к компьютеру родителей, которые живут в другом городе, или же помочь детям с выполнением домашнего задания. Не нужно объяснять по телефону, как настроить принтер или установить новую программу, — можно сделать это самостоятельно, находясь за сотни километров. Кроме того, возможности сервиса позволяют работать удаленно из любой точки мира, где есть интернет, даже если под рукой нет нужного гаджета.

«Мы рады сообщить, что Pro32 Connect, который был доступен только для корпоративных пользователей, теперь может использовать каждый. Скачать клиентский агент, который позволит подключаться к рабочему компьютеру через браузер, можно с нашего сайта», — сказал генеральный директор Pro32 Игорь Мандик.

С помощью сервиса можно работать с документами и программами, установленными на удаленном компьютере, так, будто пользователь сидит прямо перед ним, а также передавать файлы между удаленными устройствами, не используя облачные сервисы. Тариф Personal включает лицензию на 5 устройств за 2 тыс. руб. в год, поэтому подойдет для тех, кому нужно работать с несколькими устройствами.

Кроме того, для пользователей все также доступен бесплатный тариф Pro32 Connect. Он включает в себя все необходимые функции для комфортной работы с одним рабочим компьютером, но имеет ограничение по количеству устройств и приглашений, а также по максимальному размеру передаваемого файла – 50 МБ.