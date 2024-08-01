«Рег.ру» предоставил возможность работать с Big Data в облаке

Российский хостинговый и облачный провайдер «Рег.ру» адаптировал облако для работы с Big Data. Пилотный проект реализован совместно с российским разработчиком решений для анализа данных Ctrl2GO. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В рамках сотрудничества «Рег.ру» предоставил Ctrl2GO облачную инфраструктуру для размещения и работы с Big Data. Для этого компания впервые запустила объектное хранилище S3 в частном облаке. По итогам проекта, в июне 2024 г. в облако «Рег.ру» было загружено более 20 ТБ данных. В дальнейшем планируется перенести еще свыше 100Тб.

В качестве ИТ-инфраструктуры используется изолированное отказоустойчивое частное облако «Рег.ру». Технологический стек построен на базе VMware и представляет собой виртуальный дата-центр с собственным парком серверов. Платформа позволяет наращивать ресурсы для разработки, контролировать затраты на ИТ и безопасно хранить данные.

В дальнейшем в облако «Рег.ру» будут последовательно перенесены среды разработки, бизнес-приложения и корпоративные сервисы Ctrl2GO. На базе облачной платформы компания планирует работать с Big Data, а также создавать и внедрять собственные цифровые комплексы с применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и промышленного интернета вещей.

«Частное облако спроектировано под дальнейший рост и высокие нагрузки для надежной работы с большими массивами данных. Инфраструктура задублирована, все данные зарезервированы, подключено объектное хранилище S3 и, конечно, предполагается развертывание дополнительных сервисов под запросы компании», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

По предварительной оценке, реализованный проект позволит в том числе сократить более чем в два раза затраты Ctrl2GO на аутсорсинговые услуги. Ранее компания использовала под разные проекты и бизнес-направления ресурсы четырех отдельных ЦОД. Сейчас удалось централизовать все вычислительные мощности ИТ-разработчика на базе одной облачной площадки.

«Благодаря частному облаку мы серьезно упростим управление проектами — нам не нужно будет коммуницировать с несколькими подрядчиками в сторонних ЦОД, вместо этого появится единый ответственный за всю инфраструктуру», — отметил Илья Ефимов, технический директор Ctrl2GO.

Облачная платформа «Рег.ру» была перезапущена в июне 2023 г. Платформа предназначена для запуска, разработки и тестирования ИТ-проектов, а также размещения ИТ-инфраструктуры для крупного, среднего и малого бизнеса.