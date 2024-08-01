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МТС разработала Integration Platform для бесшовной интеграции сервисов в экосистему

МТС объявила о переходе на собственную интеграционную платформу Integration Platform, которая позволяет бесшовно интегрировать сервисы в экосистему и обеспечивать их эффективное взаимодействие, повышая надежность. Потенциальный экономический эффект от внедрения оценивается в миллиарды рублей.

Integration Platform – основа для реализации API-центричного ландшафта. Поддержка набора индустриальных протоколов и стандартов, использование встроенных инструментов Low/No-code и технологий искусственного интеллекта позволяют быстро подключать новые системы и без привлечения разработчиков строить сложные интеграционные сценарии. Также платформа дает возможность подключать различные системы с разнообразными протоколами в единую цифровую среду, обеспечив совместимость с современными cloud-native-решениями.

Помимо традиционных интеграционных взаимодействий, Integration Platform реализует принципиально новые архитектурные принципы Service Mesh и Event Mesh, актуальные для крупных Enterprise-компаний, которым важно повышение надежности.

«Integration Platform – новый компонент нашей флагманской технологической платформы The Platform. Раньше создание новых продуктов требовало разработки новых API, команды искали актуальную документацию на существующие API, решения часто дублировались, подписание требовало согласований и обсуждений. Был необходим единый реестр c полной документацией и понятным UX для подключения и публикации. Интеграционная платформа решила эту задачу. Важно, что это собственная разработка, и она уже превосходит зарубежные аналоги по надежности, производительности и масштабируемости», — сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Технологические возможности Integration Platform уже в полной мере используются в «МТС Travel», при этом платформа ориентирована на высокие нагрузки и призвана обеспечить интеграцию всего ландшафта экосистемы МТС. В дальнейшем Integration Platform может стать перспективным решением класса Integration Platform-as-a-Service (iPaaS) для компаний, которые помимо импортозамещения, решают задачи по модернизации своего ИТ-ландшафта.

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