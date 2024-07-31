«Лига Цифровой Экономики» будет внедрять ecom-продукты Compo Soft

«Лига Цифровой Экономики» подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком отечественного программного обеспечения Compo Soft. Компании планируют совместные проекты по внедрению продуктов в сфере электронной торговли и смежных направлениях для крупного и среднего бизнеса, а также госсектора. Об этом CNews сообщили представители «Лиги Цифровой Экономики».

ИТ-платформа Compo Soft представляет собой линейку цифровых продуктов для ритейла, оптовых и производственных компаний. Изначально платформа разрабатывалась и позиционировалась в первую очередь как решение для торговых и производственных предприятий. В состав платформы входят B2B-портал, PIM-система, интеграции с маркетплейсами. Однако параллельно развивалось несколько самодостаточных продуктов, которые вошли в линейку и подходят для любых отраслей (промышленность, банки и телеком, госсектор). Среди этих продуктов: MDM, ESB-шина, система BI-аналитики, корпоративное хранилище, CRM, BPM.

После ухода из России зарубежных ИТ-компаний остро встал вопрос замены иностранного софта на отечественные аналоги. Решение о партнерстве принято в рамках стратегической работы «Лиги Цифровой Экономики» по импортозамещению ПО в российских организациях. Линейку продуктов Compo Soft характеризуют современная архитектура и широкая функциональность, сопоставимая с западными системами. А по некоторым аспектам, таким как простота эксплуатации, уровень надежности, отечественное решение и вовсе превосходит зарубежные аналоги.

В рамках партнерства компании планируют реализацию проектов для ведущих заказчиков в ритейле, производстве, телекоме, финансовой сфере, сельском хозяйстве, а также государственном секторе. Возможности экосистемы Compo Soft позволяют проводить импортозамещение e-commerce и других технологических направлений. В активе «Лиги Цифровой Экономики» и Compo Soft уже есть два совместных проекта: исследование возможности замены ecom-платформы для крупнейшего продавца автозапчастей, а также импортозамещение зарубежной платформы в одном из ведущих телеком-операторов.

«Стратегическая цель Compo Soft – усиление позиций на рынке отечественных вендоров. Большим шагом в этом направлении стало подписание партнерского договора с «Лигой Цифровой Экономики». Это одна из ведущих российских ИТ-компаний, которая обладает значительными ресурсами, большой клиентской базой и экспертизой, позволяющей масштабировать решения Compo Soft на крупных заказчиков. Сотрудничество позволит нам сосредоточиться на развитии своих продуктов и предлагать партнерам и клиентам такие системы, которые не стоят на месте, а развиваются с учетом потребностей рынка», – сказал Максим Наумкин, основатель и директор по развитию Compo Soft.

«Лига постоянно анализирует различные программные продукты, которые выходят в России. В частности, мы остановились на линейке Compo Soft, поскольку ее архитектура, стек технологий и функциональность максимально приближены к решениям ведущих западных вендоров, ушедших с отечественного рынка (SAP, Oracle, IBM и др.). Наша команда провела глубокое ревью кода, изучила документацию, собрала отзывы клиентов и участников рынка. По итогам этой работы продукты Compo Soft подтвердили свое соответствие высоким критериям оценки», – сказал Иван Иваньков, директор направления омниканальных решений «Лиги Цифровой Экономики».

«Сегодня многие российские заказчики испытывают трудности с развитием и поддержкой зарубежного ПО и активно инициируют проекты импортозамещения. Поэтому данное партнерство является как никогда актуальным и своевременным. Хотелось бы отметить, что продукты Compo Soft уже эксплуатируются в большом количестве организаций, что помогает постоянно развивать их функциональность. Платформа может работать на различной инфраструктуре, в том числе на отечественных ОС, совместима с российскими СУБД. Уверен, что наше сотрудничество позволит обеим компаниям укрепить позиции, выйти на новых заказчиков, реализовать крупные проекты и в целом внести свой вклад в развитие отечественного ПО на российском рынке», – отметил Олег Сенчук, партнер «Лиги Цифровой Экономики».