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Orion soft выпустила обновление zVirt 4.2

Российский разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft представил новый мажорный релиз своего флагманского решения — системы виртуализации zVirt. Теперь она позволяет работать с учетными записями пользователей через Keycloak, обеспечивает повышенную отказоустойчивость Hosted Engine благодаря механизму дублирования виртуальных машин, поддерживает зеркалирование и прием трафика в SDN, а также работу с программно-определяемым хранилищем (SDS).

Интеграция zVirt 4.2 с провайдером авторизации Keycloak расширяет возможности для работы с учетными записями пользователей через UI и позволяет организовать единый шлюз аутентификации для всей ИТ-инфраструктуры. В частности, решение позволяет настроить безопасную двухфакторную аутентификацию для входа в систему, автоматическую блокировку неиспользуемых учетных записей, одновременные сессии для пользователей, логирование их действий, уведомления при входе через интерфейс. zVirt 4.2 поддерживает все встроенные функции Keycloak, а также резервное копирование конфигурации провайдера.

Функция дублирования Hosted Engine позволяет развернуть в системе вторую виртуальную машину и перенести на нее все настройки из исходной. В случае, если активная виртуальная машина выйдет из строя, работа автоматически переключится на резервную без потери целостности данных. Механизм обеспечивает высокую отказоустойчивость узла управления кластером и непрерывность работы системы, а также гарантирует восстановление Hosted Engine при недоступности хранилища данных или при поврежденных данных с конфигурациями кластера.

Поддержка SDS в системе реализована на базе распределенной файловой системы Gluster. Благодаря этому можно организовать масштабируемое хранение данных в среде виртуализации, сэкономив на установке физических блочных хранилищ данных.

В zVirt 4.2 также реализован механизм зеркалирования и приема трафика в SDN, который позволяет организовать наблюдение за трафиком виртуальных машин без вмешательства в конфигурацию сетевого обмена, механизм живой миграции виртуальных машин между кластерами с общим хранилищем через UI, автоматизировано обновление хостов.

«Нам было важно не только расширять функциональность, но и проверить, насколько высок потенциал масштабирования нашей архитектуры, лежащей в фундаменте продукта. Например, последнее тестирование максимусов zVirt показало, что под одним Hosted Engine стабильно разворачивается и работает инсталляция до 3500 хостов. На практике у нас уже есть инсталляция на 228 хостов в банке ПСБ под управлением единого Hosted Engine, инсталляция на 75 хостов в одной из крупных нефтегазовых компаний, на zVirt работают 11 российских АЭС одной из крупных энергетических компаний», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Осенью Orion soft планирует выпустить следующий релиз zVirt. Среди ключевых ожидаемых доработок — управление репликацией ВМ на уровне СХД, реализация Storage DRS, аналогичный VMware механизм автоматического обновления кластеров.

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