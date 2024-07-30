Axenix представила «Smartax СППР» для банков и страховых компаний

Система поддержки принятия решений «Smartax СППР», разработанная Axenix, поможет финансовым организациям принимать решения на основе детального анализа данных. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

«Smartax СППР» — это low-code платформа для построения интеллектуальных систем поддержки принятия решений. Она позволяет оперативно настраивать, тестировать и внедрять стратегии принятия решений в различные бизнес-процессы компаний и обеспечивает поддержку на всех этапах жизненного цикла стратегий принятия решений — от формирования гипотезы до эксплуатации.

Системы поддержки принятия решений, в первую очередь, востребованы организациями финансового сектора. «Smartax СППР» помогает банкам повысить качество цифровых услуг: ускорить обработку кредитных заявок, автоматизировать расчет платежеспособности и долговой нагрузки на данных БКИ, принимать решения в рамках кредитного конвейера в режиме реального времени. Система позволяет оптимизировать сбор дебиторской задолженности, прогнозировать ее возникновение у клиентов, подбирать наиболее эффективные меры взыскания и способы коммуникации с должниками. В итоге организации смогут ускорить оборачиваемость задолженности.

Кроме этого, «Smartax СППР» используется в области риск-менеджмента: система помогает повышать прибыльность финансовым организации при сохранении приемлемых рисков.

Также платформа решает задачи целевого маркетинга. Например, позволяет формировать персонифицированные предложения, что важно для повышения лояльности клиентов и их проактивного удержания. Система способна прогнозировать и увеличивать долю индивидуальных откликов и, как следствие, повысить эффективность маркетинговых кампаний.

«Smartax СППР» представляет собой конструктор решений, ориентированный на бизнес-пользователей. Он позволяет настраивать стратегии принятия решений в режиме low-code без необходимости привлечения технических специалистов. При этом «Smartax СППР» позволяет дополнять стандартную функциональность системы кодом на Python или SQL. На основе платформы компании смогут настроить необходимые алгоритмы и логику принятия решений, бизнес-правила и стратегии принятия решений любой сложности.

«Smartax СППР» поддерживает применение современных алгоритмов ИИ в различных сценариях использования. Система содержит репозиторий моделей машинного обучения для их применения в стратегиях принятия решений. Встроенный ИИ-ассистент и интеграция с большими языковыми моделями используются в качестве интеллектуального помощника при разработке стратегий и для написания кода.

Платформа Smartax является открытой системой, разработанной на импортонезависимом технологическом стеке, с возможностями интеграции.

«Smartax СППР» помогает обрабатывать большие объемы данных, получать точную и полную информацию, анализировать ее и оперативно принимать необходимые решения. Система предоставляет единую среду управления стратегиями принятия решений и за счет сквозной автоматизации позволяет своевременно реагировать на изменения внешней среды, а также минимизировать риск принятия ошибочных решений. Мы анализируем рыночные тенденции и запросы клиентов, постоянно обновляя возможности платформы, чтобы она приносила максимально возможную для заказчиков бизнес-ценность», – сказал Михаил Александров, технический руководитель Центра развития аналитических продуктов Axenix.