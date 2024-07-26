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В КамГУ им. Витуса Беринга появится цифровой гербарий

В Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга начались масштабные работы по созданию цифрового гербария. Депозитарий уже пополнили 100 образцов 75 видов сосудистых растений Камчатки. Каждый «экспонат» отсканирован на специальном гербарном сканере и снабжен уникальным идентификационным номером. Об этом CNews сообщили представители КамГУ им. Витуса Беринга.

Начало оцифрованной коллекции камчатской флоры положили образцы, собранные специалистами лаборатории антропогенной динамики экосистем КаМГУ им. Витуса Беринга.

«Времена идут, биологическая наука активно развивается, но гербарий, как и прежде несет верную службу ботаникам. В отличие от былых времен, когда познакомиться с гербарным материалом можно было только в месте его хранения, теперь они доступны в цифровом виде. Это стало возможным благодаря использованию современного сканера с высокой разрешающей способностью – в рамках сотрудничества с Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН», – сказала заведующая лабораторией Дарья Паничева.

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КамГУ им. Витуса Беринга
В КамГУ им. Витуса Беринга появится цифровой гербарий

Гербарный сканер обладает разрешением более 500 точек на дюйм и имеет очень высокий уровень цветопередачи. Каждый из 100 образцов, принадлежащих к 75 видам сосудистых растений Камчатки, снабжен уникальным идентификационным номером (штрих-кодом).

«Коллекция изображений содержит как довольно широко распространенные виды на Камчатке, так и редкие охраняемые, а также редкие чужеродные виды. На основании обработки научных коллекций, собранных в предшествующие годы, нам удалось не только уточнить распространение ряда видов в регионе, но и выявить новые для Камчатского края», – сказал руководитель проекта Михаил Кожин.

Внедрение цифровых технологий в ботанику, в том числе создание цифрового гербария КамГУ им. Витуса Беринга, позволит на качественно новом уровне проводить исследования географии и разнообразия флоры сосудистых растений – одного из ключевых компонентов уникальной природы Камчатки.

Работа над созданием основы депозитария цифрового гербария КамГУ как важного инструмента флористических исследований проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

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