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Сеть ресторанов ItalianPizza выбрала кассы самообслуживания «Атол»

ИТ-компания «Атол» внедрила свои кассовые терминалы самообслуживания в сети ресторанов ItalianPizza. Внедрением работы нового оборудования на в торговых точках в сети занимался партнер «Атол» — компания «Слон-Электроникс». Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Для решения ключевых проблем сети — очередей в часы пик и высоких затрат на оплату труда кассиров — ItalianPizza выбрала кассы самообслуживания «Атол» модели 4210. Новые терминалы позволяют посетителям самостоятельно собирать и оплачивать заказы, что значительно ускоряет обслуживание. При этом один оператор может контролировать несколько таких кассовых станций, что позволяет оптимизировать штат.

Стоимость установки и эксплуатации кассовых терминалов самообслуживания «Атол» стала доступной для небольших ресторанов и кафе. Это открывает новые возможности для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий сферы HoReCa.

Дмитрий Ожегов, директор по развитию бизнеса «Атол»: «‎Мы рады, что сеть ресторанов ItalianPizza доверила нам решение ключевых задач своего бизнеса. Кассы самообслуживания «Атол» зарекомендовали себя как надежное, удобное и экономически эффективное решение для предприятий общественного питания. Уверен, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным».

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