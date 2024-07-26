Ритейлеры начали продажи нового поколения ноутбуков HONOR MagicBook X на базе производительных процессоров AMD

Ноутбук HONOR MagicBook X16 Plus поступил в продажу в России в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других магазинах электроники. Новинка привлекает внимание улучшенным экраном HONOR FullView 16 дюймов с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, мощным процессором AMD Ryzen™ 7, батареей емкостью 75 Вт·ч и конфигурацией памяти до 32 ГБ + 1 ТБ. Кроме того, ритейлеры открыли продажи доступных моделей HONOR MagicBook X14 AMD и HONOR MagicBook X16 AMD без предустановленной операционной системы. Об этом CNews сообщили представители HONOR.

HONOR MagicBook X16 Plus оснащен экраном HONOR FullView 16 дюймов с разрешением 2560×1600 пикселей, удобными для продуктивной работы пропорциями 16:10 и полезной площадью 89% за счет боковых рамок толщиной всего 4,5 мм. Антибликовая IPS-панель с яркостью до 430 нит и охватом 100% палитры sRGB обеспечивает высокое качество изображения для полного погружения в развлекательный контент и творческие задачи.

Фирменные технологии защиты зрения обеспечивают комфортное взаимодействие при длительной работе, а также в вечернее и ночное время. Экран HONOR MagicBook X16 Plus получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и отсутствию мерцания, а технология «Динамическая яркость» за счет микрорегулировок интенсивности подсветки снижает напряжение глаз.

Ритейлеры начали продажи нового поколения ноутбуков HONOR MagicBook X на базе производительных процессоров AMD

HONOR MagicBook X16 Plus оснащен высокопроизводительным и при этом энергоэффективным процессором AMD Ryzen™ 7 8845HS серии Phoenix с 8 ядрами и 16 потоками. Архитектура Zen 4, поддержка Ryzen AI, частота до 5,10 ГГц, а также фирменная технология оптимизации производительности HONOR OS Turbo 3.0 с алгоритмами искусственного интеллекта обеспечивают высочайшую производительность для ресурсоемких задач, а мощная система охлаждения с кулером увеличенного размера и двумя тепловыми трубками эффективно отводит тепло и не допускает снижения производительности при длительных нагрузках. HONOR MagicBook X16 Plus поддерживает быстрое переключение между «Сбалансированным» и «Производительным» режимами для бесшумной работы с увеличенной автономностью или повышенной мощностью для требовательных задач.

HONOR MagicBook X16 Plus доступен с тремя конфигурациями памяти 16 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 1 ТБ и 32 ГБ + 1 ТБ, что обеспечивает возможность выбора оптимальной модели в зависимости от задач. Кроме того, ноутбук оснащен вторым слотом SSD для установки дополнительного накопителя емкостью до 1 ТБ.

Аккумуляторы 60 и 75 Вт·ч (в зависимости от конфигурации) обеспечивают продуктивную работу в течение всего дня. На одном заряде ноутбук способен до 16 часов непрерывно воспроизводить локальное видео FullHD. Компактный и легкий адаптер для быстрой зарядки мощностью 65 Вт удобен для использования вне дома и офиса, а также подходит для других устройств HONOR.

Корпус из высококачественного авиационного алюминиевого сплава, сочетает прочность и привлекательный внешний вид. HONOR MagicBook X16 Plus с толщиной всего 19,9 мм и весом 1,79 кг удобно использовать в поездках и путешествиях. Эргономичная и тихая клавиатура обеспечивает комфортную работу с текстами, а выделенный цифровой блок — продуктивные вычисления. Кроме того, HONOR MagicBook X16 Plus оснащен встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев для быстрой и безопасной разблокировки.

Новые HONOR MagicBook X14 AMD и HONOR MagicBook X16 AMD — это доступные решения без предустановленной операционной системы для тех, кто хочет получить компактный и легкий ноутбук для повседневных задач. Новинки оснащены процессорами AMD Radeon™ 5 7640HS серии Phoenix на архитектуре Zen 4, экранами HONOR FullView с разрешением FullHD и удобными пропорциями 16:10, оптимальной конфигурацией памяти и емкой батареей.

Начиная с 26 июля ноутбук HONOR MagicBook X16 Plus доступен в магазинах электроники по цене 109 990 за конфигурацию памяти 16 + 512 ГБ, 119 990 и 129 990 за версии на 16 ГБ + 1 ТБ и 32 ГБ + 1 ТБ. В течение месяца после старта продаж покупателям доступно специальное предложение: скидка 20 000 рублей на покупку и колонка HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker Pro в подарок.

Стоимость HONOR MagicBook X14 AMD и MagicBook X16 AMD составляет 79,9 тыс. руб., до 26 августа действует спецпредложение со скидкой 12 тыс. руб. на покупку и колонкой HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker Pro в подарок.