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МТС Exolve поможет повысить производительность колл-центров

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, запустил новую услугу – качественное детектирование автоинформаторов. Сервис позволяет определить наличие автоинформатора в момент осуществления исходящего вызова и, в случае его выявления, прерывает соединение. Благодаря данному решению бизнес сможет снизить затраты на связь и повысить эффективность коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Автоинформаторы, IVR и голосовые ассистенты – в целом полезные решения, позволяющие снизить нагрузку на операторов при больших объемах коммуникаций. Тем не менее, существуют сценарии, когда бизнесу необходима обратная связь непосредственно от людей. Помочь в таких ситуациях призван сервис «Качественное детектирование» от МТС Exolve.

Алгоритмы сервиса способны качественно анализировать голосовой поток даже при интенсивном трафике, и в случае обнаружения автоответчика или голосового ассистента, завершают звонок в течение 5 секунд, что существенно облегчает работу операторов колл-центров и сокращает расходы на неэффективные звонки.

«Сталкиваясь с большим количеством автоинформаторов, колл-центры зачастую теряют время и финансы на нецелевые разговоры, – сказал директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко. – МТС Exolve предлагает решение этой проблемы: с помощью новой услуги можно определить наличие автоинформатора в момент совершения звонка, и, в случае его обнаружения – завершить диалог. При этом распознавание автоответчиков составляет свыше 85%, так что с новой услугой колл-центры могут быть уверены в высоком качестве дозвона и повышении производительности работы».

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