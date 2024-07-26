Будущее уже сейчас: с начала года высокотехнологичную выставку «Умный город» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек

На выставке «Умный город» на ВДНХ можно узнать о ключевых цифровых проектах города, которые делают жизнь москвичей еще более комфортной и безопасной, а также познакомиться с технологиями будущего, которые еще пару лет казались частью сюжета фантастических фильмов. Как рассказали в столичном Департаменте информационных технологий, за четыре года посещаемость павильона выросла почти в три раза.

«Одно из преимуществ павильона “Умный город” – наглядность. Интерактивная экспозиция просто и понятно рассказывает о технологиях, которые применяются в столице. Благодаря выставке гости могут в развлекательном формате узнать больше о современных ИТ-решениях, новых сервисах, а также о перспективных проектах, которые станут важной частью жизни москвичей в ближайшие годы. Год за годом мы фиксируем рост интереса к экспозиции: если в первые шесть месяцев 2023 года павильон посетили почти 53 тысячи человек, то в 2024 году число гостей выросло более чем в 1,5 раза – с начала этого года с выставкой познакомились около 90 тысяч человек», – сказала Анастасия Шарова, начальник отдела выставочной деятельности столичного Департамента информационных технологий.

В этом году Москва в шестой раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства. Сейчас цифровая экосистема столицы насчитывает уже более 420 электронных услуг и сервисов, все они доступны на портале mos.ru. Кроме того, Москва развивает высокотехнологичные проекты, незаменимые в управлении мегаполисом. Со многими популярными и значимыми городскими ИТ-решениями можно познакомиться в «Умном городе». Выставочное пространство павильона поделено на шесть основных тематических стендов, которые отражают различные сферы умного города: «Интеллектуальный транспорт», «Благоустройство и комфорт», «Образование», «Цифровая медицина», «Центр управления городом», «Москва – больше, чем город». А еще в павильоне уже почти год работает VR-кинотеатр. В этом году в «Умном городе» открыли новую экспозицию, посвящённую 30-летию Рунета. С каждым экспонатом можно взаимодействовать, что превращает посещение выставки в увлекательное развлечение.

Экспозиция «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета» посвящена истории цифровизации столицы и объединяет три десятилетия непрерывной работы над созданием и развитием высокотехнологичных ИТ-проектов, которыми сегодня пользуются миллионы горожан. Здесь представлено более 30 экспонатов. В основе экспозиции – интерактивная лента времени, которая рассказывает, как в Москве с 1994 года развивались технологии, платформы и сервисы, как они применялись на благо города и какую важную роль играют для жителей и столицы сегодня.

В этом году экспозиция павильона также пополнилась возможностью велопрогулки по метавселенной главной выставки страны. Разработчики взяли за основу фотограмметрическую модель ВДНХ и доработали ее с применением современных технологий игровой индустрии. В результате получилась точная виртуальная копия выставки, каждый объект которой воссоздан в мельчайших деталях. Путешествие на настоящим велосипеде пролегает от главного входа по центральной аллее ВДНХ и ее дублерам до павильона «Космос». Детализация и точность передачи картинки позволяют рассмотреть знаковые памятники и отреставрированные павильоны выставки. В ходе прогулки гости также смогут в игровой форме узнать больше о московских мобильных приложениях.

Маршрут разработан на основе одного из ключевых инструментов управления столицей – Цифрового двойника города. Это точная 3D-копия столицы в виртуальной реальности, которая помогает руководству столицы планировать строительство жилых, промышленных и социальных объектов и контролировать ход реализации проектов развития города.

С 2023 г. в павильоне работает еще один популярный экспонат – VR-кинотеатр, который позволяет на 20 минут погрузиться в виртуальную реальность, попасть в прошлое и узнать больше о знаковых достопримечательностях Москвы – рассмотреть интерьеры гостиницы «Националь», узнать больше о главной выставке страны – ВДНХ, увидеть перемены, произошедшие с Тверской улицей с XIX века, а также поближе познакомиться с историей порта пяти морей – Северным речным вокзалом.

Павильон «Умный город» на ВДНХ был открыт в 2016 г. На сайте павильона можно узнать больше о каждом из пространств выставки, посмотреть даты ближайших очных и онлайн-мероприятий, и зарегистрироваться на них.

Двери выставки открыты для всех желающих шесть дней в неделю – со вторника по воскресенье, вход бесплатный. Групповые экскурсии по выставочной зоне центра проводятся каждый час с 10 утра до 8 вечера. Чтобы попасть на экскурсию потребуется предварительная регистрация на официальном сайте. А если скачать приложение «Узнай Москву» и в разделе «Умный город» найти аудиогид, то прогуляться по павильону можно самостоятельно.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».