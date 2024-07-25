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В «Шедевруме» теперь можно создавать клипы и добавлять музыку

Пользователи «Шедеврума» теперь могут создавать клипы из видео, изображений и Фильтрумов, сгенерированных с помощью нейросети YandexART. Новые возможности будут полезны, например, артистам: музыканты смогут использовать приложение как инструмент для создания обложек, видеошотов и других роликов. Это поможет им сократить затраты на оформление своих творческих проектов. Кроме того, к клипам и другим видео, созданным в «Шедевруме», теперь можно добавлять отрывки треков из «Яндекс Музыки». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для того чтобы создать клип в «Шедевруме», нужно выбрать несколько сгенерированных YandexART видео или картинок, затем смонтировать их во встроенном редакторе и добавить отрывок из песни. Продолжительность клипа может быть не больше двух минут.

Сейчас в музыкальной библиотеке «Шедеврума» доступно более 430 тыс. треков из каталога «Яндекс Музыки», и она будет пополняться. Чтобы пользователи могли быстрее найти композицию под настроение и атмосферу своих сгенерированных видео и клипов, команда сервиса подготовила подборки в разных жанрах: поп, рэп, рок, ритмичная, романтичная и др.

Артисты уже используют «Шедеврум» для визуального оформления своего творчества. Например, ранее «Винтаж», ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT создали с помощью нейросети обложку для своего трека «Плохая девочка», а Баста и DJ Groove — для композиции «Джунгли зовут». Сейчас полезных инструментов для музыкантов стало больше. Так, исполнитель Тайпан уже попробовал новые функции и создал клип на трек «Авиарежим», премьера которого состоялась 2 июля 2024 г.

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