CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Цифра» помогает бизнесу Подмосковья отчитываться о субсидиях

На портале госуслуг Московской области улучшили две услуги для предпринимателей. Теперь сервис предпроверки ранее заключенного соглашения помогает избежать ошибок при заполнении отчета об использовании субсидии. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оптимизация услуг – одно из направлений нашей работы, поскольку подмосковные электронные сервисы должны быть удобны и понятны всем, кто пожелает ими воспользоваться. На региональном портале доступно более 170 сервисов для бизнеса – от оформления субсидий до выдачи необходимых разрешений и лицензий. Теперь обновлены сразу две услуги для предпринимателей. Благодаря новшествам удастся исключить ошибки при выборе меры поддержки в заявлении. Это позволит сократить число отказов в предоставлении услуг», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервис предпроверки работает в онлайн-формах услуг «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» и «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» при подаче предпринимателем отчетности о расходовании субсидии. Услуги доступны на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса». Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить поля электронной формы, приложить документы.

Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Больше 20 в одни руки не давать. Число SIM-карт на один паспорт в России жестко ограничат. Законопроект уже готов

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

В план проверок Счетной палаты вошли пути продаж российского ПО

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024