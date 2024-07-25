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OCS стала дистрибьютором российских акустических систем «Аврора»

OCS начала сотрудничество с компанией «Сонорусс Аудио-Групп». В рамках партнерства продуктовый портфель дистрибьютора пополнили профессиональные звуковые системы российского бренда «Аврора». Об этом CNews сообщили представители OCS.

«Аврора» специализируется на создании высокотехнологичных аудио решений для коммерческих и социально-культурных объектов. Партнерам OCS доступны такие продукты бренда, как коаксиальные системы «Вега», линейный массив «Мира», колинеарная система «Спика», DSP-усилители и сабвуферы.

Производственные мощности «Аврора» расположены в Москве и Санкт-Петербурге. При создании решений используются отечественные материалы и компоненты, что открывает широкие возможности для применения продукции в проектах импортозамещения.

«Дистрибуция является важнейшим этапом в продвижении бренда “Аврора”, расширение логистических потоков которого будет способствовать быстрому и успешному продвижению качественного продукта до конечных потребителей», — сказал Алексей Власов, генеральный директор «Сонорусс Аудио-Групп».

«Сотрудничество с “Сонорусс Аудио-Групп” — важный этап в развитии ProAV-направления нашей компании. Совместная работа с “Сонорусс” позволит нам расширить линейку аудио оборудования и обеспечить партнеров качественными и современными российскими решениями. Также мы видим большие перспективы в реализации проектов с использованием оборудования “Аврора” и уверены, что партнерство будет успешным и взаимовыгодным как для OCS, так и для производителя», — сказал Александр Заботин, заместитель директора департамента инженерных систем и инфраструктуры OCS.

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