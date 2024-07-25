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МТС включила LTE-скорости в поселке, где жил самый загадочный старец Сибири Федор Кузьмич

ПАО «МТС» покрыла сетью LTE пять населенных пунктов Красноярского края. Новые скорости мобильного интернета теперь доступны жителям сел Агинское и Красный завод, а также поселков Мотыгино, Балай и Курагино. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили в пяти населенных пунктах региона дополнительное телеком-оборудование и включили там «дальнобойный» диапазон LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала. В результате более 12 тыс. жителей Красноярского края получили доступ к высокоскоростному интернету МТС.

Так, новое качество связи МТС стало доступно жителям западной части поселка городского типа Мотыгино. Этот поселок, расположенный на севере Красноярского края, известен на всю Россию как самый маленький в стране населенный пункт, в котором есть профессиональный драматический театр. На открытие театрального сезона, а также для знакомства с древними писаницами и легендами о золотой лихорадке до Мотыгино добираются самые смелые туристы, поскольку это один из наиболее труднодоступных, но интересных уголков Сибири.

На востоке региона цифровой апгрейд МТС почувствовали более 1000 жителей поселка Балай. Одноименная железнодорожная станция, располагающаяся в поселке, является важной достопримечательностью для любителей истории железной дороги. Здесь во времена строительства Транссиба возвели самую высокую искусственную насыпь в стране — 34-метровый Балайский косогор. Сейчас в селе Балай, куда туристы могут добраться из Красноярска на электричке, сохранились водонапорная башня и дореволюционное деревянное здание старого вокзала, а взобравшись на косогор можно увидеть, где пролегала царская колея.

В зоне покрытия скоростным мобильным интернетом МТС оказалось также старейшее в регионе село Красный завод, основанное более 230 лет назад. Известно, что в этих местах жил святой старец Феодор Кузьмич. Некоторые историки называют старца не кем иным, как царем Александром I, покинувшем трон и державу ради странствий. Этот сюжет стал основой для множества сериалов и фильмов, которые жители села Красный завод теперь могут смотреть в лучшем качестве и на хорошей скорости. А еще они смогут получать социальные и финансовые услуги онлайн, обмениваться играть в онлайн-игры, использовать сервисы видеосвязи, проходить обучающие программы и всегда быть на связи с близкими.

«В Красноярском крае немало удивительных исторических и природных локаций, туристический потенциал которых в будущем еще предстоит раскрыть. Во многом это связано с логистическими сложностями — например, чтобы добраться до поселка Мотыгино, нужно преодолеть несколько ледовых переправ зимой и паромных — летом. Недавно мы обеспечили доступом к цифровым сервисам жителей 26 населенных пунктов Красноярского края — связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках, в каждом из которых проживает от 100 до 450 человек. Впереди у нас планы по дальнейшему расширению покрытия сети по всему региону, чтобы жители в том числе малых и отдаленных населенных пунктов, а также туристы могли пользоваться привычными цифровыми сервисами», — сказал Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.

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