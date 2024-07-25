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«Билайн» Big Data & AI представил обновление BI-системы

Команда, специализирующаяся на работе с ИИ и большими данными «Билайна», обновила аналитическую платформу для визуализации данных Beeline BI. Об этом CNews сообщили представители «Билайна»

Впервые платформа Beeline BI была представила рынку осенью 2023 г. В новой версии продукта команда сосредоточилась на повышении удобства использования продукта. Теперь пользователи смогут оценить более лаконичный дизайн, новые типы визуализаций и обновленные инструменты для создания информативных графиков и дашбордов. Особое достоинство решения – число графиков – более 100, что позволяет получить отчет, соответствующий целям клиента.

Особенностью продукта является комбинация простоты использования, широкой функциональности и гибкости настроек, что делает его доступным для пользователей с разным уровнем навыков. Кастомизация визуализаций, возможность регулярного обновления данных и дашбордов, оптимизированный контроль доступов к объектам – лишь часть функционала, который оценили пользователи обновленной BI.

Beeline BI доступен в рамках пакетных предложений, включающих сервисы Beeline Cloud и решения на основе больших данных. Интегрировать данные в систему аналитики можно более чем из 40 источников, включая MySQL, Oracle, Teradata, ClickHouse.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом»: «Учитывая текущую динамику на рынке, мы видим, что все больше компаний переходят на отечественные BI-решения. Наша цель – предоставить клиентам необходимые инструменты для эффективного анализа данных в облаке или в контуре заказчика. Выпуск коробочного решения для клиентов, сталкивающихся с ограничениями по обработке данных вне инфраструктуры компании – долгожданное обновление, которое увидело свет в новом релизе».

Команда продолжает работу над упрощением процесса онбординга, обеспечивая новым клиентам быстрое знакомство с продуктом и легкость в использовании. В планах – развитие Beeline BI до комплексного решения управления данными, интеграция инструментов искусственного интеллекта для подготовки данных и генерации инсайтов, а также реализация возможности работы с таблицами в формате Excel.

Протестировать обновленную BI-систему новые пользователи могут во время тестового периода длительностью один месяц без ограничения функционала.

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