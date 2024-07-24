В НГУ открылся Демонстрационный центр новых технологий в сфере искусственного интеллекта

В учебном корпусе НГУ начал свою работу Демонстрационный центр новых технологий. Основная задача центра — представить достижения и разработки НГУ в сфере искусственного интеллекта, а также оказывать консультационную поддержку по использованию новых технологий. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Сейчас в центре представлено 15 разработок. Экспозиция Демонстрационного центра будет постоянно обновляться. Первым посетителем, который протестировал работу новых экспонатов, стал ректор НГУ Михаил Федорук.

«НГУ уже несколько лет активно развивает направление по искусственному интеллекту, в частности на факультете информационных технологий и механико-математическом факультете. В 2023 г. был создан Институт интеллектуальной робототехники, он ведет работу по созданию автономных систем с элементами AGI (сильного искусственного интеллекта). Важно, что все наши знания и компетенции нашли свое воплощение сначала в проекте Центра искусственного интеллекта, а теперь и в формате Демонстрационного центра новых технологий. Мы считаем важным охватить максимально широкую аудиторию и познакомить людей с возможностями, которые предоставляет искусственный интеллект», — сказал Михаил Федорук, ректор НГУ.

В конце декабря 2023 г. НГУ стал одним из шести вузов-победителей второй волны конкурса на создание исследовательских центров мирового уровня в сфере искусственного интеллекта. НГУ специализируется на направлении «Строительство и городская среда» (разработка технологий «умного города», которые в дальнейшем будут внедряться в наукограде Кольцово, на объектах Новосибирской области и дальше тиражироваться по всей России). Главной демонстрационной площадкой для разработок нового центра является новый кампус мирового уровня, который возводится в НГУ в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Сейчас в Демонстрационном центре размещены 15 экспонатов, которые охватывают все основные сферы, связанные с функционированием «умного города». Так, здесь представлен «Цифровой двойник кампуса» — информационная модель, которая является точной цифровой копией основных зданий нового кампуса университета, совместная разработка НГУ и компании Albacore; сети и сервисы контроля качества атмосферного воздуха — совместная разработка НГУ и компании CitiAir.

Посетители смогут познакомиться с решениями в сфере здравоохранения, среди них — «Окулист Игорь» — программно-аппаратный комплекс для дистантного скринингового обследования зрения, совместный проект Новосибирского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова и Центра ИИ НГУ. Также здесь можно увидеть разработки, которые могут применять в образовании, в частности решение для проверки знаний русского языка у иностранцев, которые приезжают на учебу или работу в Россию. Еще одна важная сфера «умного города» — обеспечение безопасности. В демонстрационном центре представлены видеодетекторы, которые идентифицируют наличие в кадре человека и его поведение, — разработка Центра искусственного интеллекта НГУ для индустриального партнера ПАО «Ростелеком».

Здесь же демонстрируются разработки в области беспилотной авиации, как самостоятельные (квадрокоптер «Журавель»), так и совместные, проводимые по заказу СибНИА им. С.А. Чаплыгина. Кстати, на днях команда НГУ заняла первое место в соревнованиях по ориентированию дронов в Южно-Сахалинске в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024», который проходил на прошлой неделе.

«Большинство людей мало знакомы со многими современными технологиями, не всегда владеют полной информацией, как их применять и какую пользу они могут принести. Задача нового Демонстрационного центра новых технологий, который открылся по инициативе Центра ИИ на базе НГУ, — познакомить посетителей с возможностями, которые открывает искусственный интеллект, и дать им шанс самим «почувствовать», «потрогать», как он помогает сделать жизнь более комфортной и безопасной. В дальнейшем мы планируем организовывать экскурсии в Демонстрационный центр для всех желающих, а также оказывать консультационную поддержку по обучению использованию новых технологий», — сказал и.о. директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Александр Люлько.

В НГУ будет внедряться широкий спектр решений в сфере искусственного интеллекта. Так, в университете будут работать интеллектуальные системы контроля воздуха, шумов и вибрации, система мониторинга объектов инженерной инфраструктуры и зданий, информационная платформа управления учебным процессом, система безопасности городской среды, в том числе предотвращения аварийных ситуаций, информационная платформа управления административно-хозяйственной деятельностью и др.