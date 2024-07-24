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«Почта России» ускоряет выдачу и отправку посылок и писем с помощью системы QR-кодов

Более 2 млн отправлений за три месяца получили клиенты «Почты России» с помощью системы QR-кодов. Благодаря нововведению выдача и отправка посылок и писем в почтовых отделениях стали в три раза быстрее.

QR-код содержит всю необходимую информацию о письмах и посылках, которые ожидают адресата или которые клиент оформил для отправки. Технология не требует дополнительной идентификации пользователя, все данные автоматически поступают в систему. Нововведение уже показало свою эффективность: время обработки почтовых отправлений сократилось в среднем в 3 раза.

QR-код обновляется каждые 10 минут, он зашифрован и позволяет надежно защитить данные пользователя. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать мобильное приложение «Почты России» и иметь простую электронную подпись. Обновление доступно для всех операционных систем и работает по всей стране.

Технология значительно упрощает работу сотрудников «Почты России», так как им больше не нужно вручную проверять и обрабатывать каждый конверт или посылку. Вместо этого они могут просто сканировать QR-код, который содержит всю необходимую информацию о получателе и отправителе. Оператор сразу видит все отправления клиента на одном экране, если отправитель указал номер мобильного телефона получателя. Выдача занимает не более 30 секунд и соответствует всем протоколам безопасности.

Ключевая задача «Почты» на текущий год – повысить качество предоставляемых услуг. Клиент может самостоятельно выбирать из предложенных опций, как ему удобнее получать и отправлять письма и посылки: с помощью QR-кода, SMS-идентификации или бумажного документа, подтверждающего личность.

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