T-Bank AI Research и Центральный университет создают лабораторию для развития суверенного и безопасного искусственного интеллекта

T-Bank AI Research и Центральный университет открывают совместную лабораторию Omut AI для фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) и больших языковых моделей (LLM). Название Omut AI — метафора «глубокого» обучения. Об этом CNews сообщили представители «Т-банка».

Цель создания лаборатории — исследование и разработка инновационных подходов и методов, которые помогут обеспечить непрерывный контроль и безопасность ИИ, его соответствие ожиданиям общества, стандартам этики и надежности.

Исследовательская группа T-Bank AI Research известна своими исследованиями в наиболее перспективных областях ИИ, включая обработку естественного языка (NLP), компьютерное зрение (CV) и рекомендательные системы (RecSys). В частности, в прошлом году ученые представили самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта. Результаты исследования были признаны мировым научным сообществом и представлены на главной мировой научной конференции в области ИИ — международной конференции по машинному обучению и нейровычислениям NeurIPS (The Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems).

За три года работы команда опубликовала более 20 статей на крупнейших международных конференциях и воркшопах, таких как NeurIPS, ICML, ACL и CVPR. Научные работы T-Bank AI Research цитируются ведущими учеными из университетов Беркли и Стэнфорда, а также исследовательским проектом Google DeepMind.

Ученые из T-Bank AI Research помогают талантливым студентам совершать научные открытия и уже курируют исследовательскую лабораторию в МФТИ, которая объединяет фундаментальные и прикладные проекты в ключевых технологических доменах. Теперь на базе новой лаборатории Omut AI присоединиться к проектам ученых смогут и студенты Центрального университета. Они сфокусируются на следующих направлениях исследований:

– AI Alignment. Ученые объединят экспертные знания на стыке обработки естественного языка (NLP), обучения с подкреплением (RL) и других областей компьютерных наук, чтобы поведение ИИ было предсказуемым и не выходило из-под контроля человека, соответствовало его потребностям и ценностям.

– LLM Foundations — поиск более эффективных архитектур для создания больших языковых моделей с нуля, исследование основных принципов и методов улучшения их мыслительных способностей.

– Multimodal AI — исследование методов создания универсальных моделей, которые умеют взаимодействовать с человеком с помощью нескольких модальностей: текста, звука и зрения.

Один из принципов работы лаборатории — открытые исследования, результаты которых будут доступны всему научному и индустриальному сообществу. Результаты экспериментов станут основой для прорывных открытий в различных областях, начиная от естественных наук и заканчивая практическими разработками.

Даниил Гаврилов, руководитель Omut AI, совместной лаборатории T-Bank AI Research и Центрального университета: «То, что казалось магией несколько лет назад, стало реальностью. Очень сложно найти задачи, в которых не применялся бы искусственный интеллект. Благодаря ему человечество стоит на пороге огромного числа открытий в совершенно различных областях — научных, инженерных, социальных. Но мы понимаем, что у существующих сейчас решений есть свои ограничения. Перед самыми крупными лабораториями, которые исследуют ИИ, стоит ряд вопросов — в том числе безопасность применения моделей, улучшение их способностей адаптироваться под решение произвольных задач, а также обеспечение бесшовного опыта взаимодействия ИИ и людей. Мы верим, что России необходимы свои научные исследования фундаментальных вопросов ИИ, чтобы задавать технологические тренды на мировой арене, а также создавать передовые внутренние решения для нужд нашей страны».

В перспективе при успешном прохождении стажировки в лаборатории студенты Центрального университета смогут присоединиться к исследовательской группе T-Bank AI Research. Ученые также примут участие в создании и преподавании курсов по ИИ в университете.

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Мы даем студентам Центрального университета доступ к лучшим разработкам в области исследования искусственного интеллекта и возможность работать плечом к плечу с авторитетными экспертами этой области. Создание лаборатории — это большой шаг в формировании преемственности и развития ИТ-комьюнити в России, который позволит вчерашним школьникам прикоснуться к созданию российского суверенного ИИ, а менторами в этом процессе выступят признанные отечественным и мировым сообществом ученые».