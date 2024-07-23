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«АвтоКонтинент» перевел 10 складов на LEAD WMS и ускорил отгрузку автозапчастей

Компания «АвтоКонтинент», российский дистрибьютор запчастей для легкового, грузового и мототранспорта, после пилота заменила устаревшую систему управления складом на LEAD WMS от LogistiX еще на 10 складах. Процесс тиражирования занял всего 10 месяцев и был выполнен полностью собственными силами без привлечения вендора. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

Пилотный проект на складе в Твери в 2023 г. показал хорошие результаты в части повышения качества процессов, увеличения скорости работы и снижения количества ошибок, что привело в целом к повышению уровня автоматизации.

«Мы оценили удобство использования, гибкость настройки и возможности масштабирования нового решения. Нас полностью удовлетворила функциональность и производительность, с которой раньше были проблемы. После этого было принято решение заменить WMS на всех складах компании», - отметила Жанна Терешко, куратор проекта внедрения WMS компании «АвтоКонтинент».

Процесс тиражирования LEAD WMS на 10 складских объектов компании, включая московский склад, строился по принципу step-by-step от небольших площадок к более крупным.

Подготовка объектов к переходу на новую WMS занимала от 10 до 14 дней и включала обучение персонала с помощью заранее подготовленных инструкций, организацию закрытия всех «хвостов» в старой системе и в день переключения прохождение по чек-листу совместно с ИT-отделом для настройки системы и интеграции с переносом актуальных остатков. Также была проведена интеграция с ERP системой компании (Axapta).

«Мы предлагаем различные схемы масштабирования LEAD WMS для компаний с множеством складов: как полное сопровождение, так и поддержка на выделенных этапах внедрения. А также помогаем заказчику подготовить собственный центр компетенций, который в дальнейшем сможет поддерживать и развивать систему своими силами», – сказал Максим Меньшиков, директор по развитию LogistiX.

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