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«1С-Рарус» занял пятое место в рейтинге CNews по цифровизации ритейла

«1С-Рарус» вошел в пятерку «Крупнейших поставщиков ИТ в розницу 2023» по версии CNews. Цифровые инструменты от «1С-Рарус» помогают ритейлерам лучше понимать своих покупателей и совершенствовать технологии продаж.

По результатам 2023 г. компания «1С-Рарус» заняла пятое место одновременно в ежегодном рейтинге – CNews. При составлении рейтингов учитываются показатели совокупной выручки от розничных проектов и ее динамика по отношению к прошлому году.

Направление цифровизации розницы «1С-Рарус» развивается вместе с российским рынком ритейла. Драйверами роста разработки цифровых решений стали: импортозамещение продуктов международных вендоров; развитие малоформатной и онлайн-торговли; движение крупных игроков в регионы; совершенствование технологий взаимодействия с покупателями.

Команда «1С-Рарус» предлагает магазинам и торговым сетям набор инструментов для учета и управления, растет спрос на облачные сервисы и инфраструктурные решения. В компании создана лаборатория искусственного интеллекта, которая и изучает применимость ИИ-технологий, и определяет пути их реализации в различных продуктах, в том числе для ритейла.

Решения «1С-Рарус» для магазинов и торговых сетей взаимно интегрируются и дополняют друг друга, составляя единую экосистему: «1С-Рарус:Система подсчета посетителей» - для подсчета и анализа посетителей; «-Рарус:Система управления лояльностью» - для повышения лояльности покупателей и увеличения продаж; «1С-Рарус:Дисплей покупателя» - для показа рекламы и увеличения среднего чека; «1С-Рарус:Торговый комплекс» - для ведения учета в продовольственной рознице; линейка отраслевых решений «1С:Розница 8»; предложения облачной инфраструктуры для розничной торговли.

Каждый сервис можно протестировать бесплатно.

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