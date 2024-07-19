В магистратуру с «Микроном»: целевое обучение в пяти профильных вузах

Микрон, крупнейший российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», приглашает выпускников бакалавриата принять участие в конкурсе на целевое обучение в магистратуре в одном из пяти ведущих профильных российских вузов: Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана (НИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана), Российском государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), Ивановском государственном химико-технологическом университете, Национальном исследовательском университете «Московский институт электронной техники» (НИУ «МИЭТ»), Московском физико-техническом институте (НИУ МФТИ) по направлениям: «Прикладная информатика», «Электроника и наноэлектроника», «Технологические машины и оборудование», «Химическая технология», «Управление качеством», «Информатика и вычислительная техника». Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Обучение осуществляется на бюджетной основе и гарантирует трудоустройство на «Микроне». Для студентов предусмотрена дополнительная ежемесячная стипендия от работодателя, равная стипендии в вузе, повышенная стипендия за отличную учебу, единоразовая выплата после окончания вуза за диплом с отличием, оказание консультативной и методической помощи. К учебному процессу привлечены наставники и эксперты предприятия для формирования индивидуальной профессиональной траектории молодых специалистов.

«Всего в этом году выделено 19 целевых мест по программам магистратуры», — сказала Евгения Хомутская, директор по персоналу АО «Микрон».

С кандидатами на целевое обучение будет проводиться собеседование, заявки принимаются до 26 июля 2024 г.

Поддержка и развитие молодых специалистов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. N 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», а также с задачами нацпроекта «Наука и университеты».