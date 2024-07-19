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«Северсталь» тестирует возможности робособак на производстве

«Северсталь» провела испытания робота-собаки Deep Robotics на территории «Северсталь-метиза» и Череповецкого металлургического комбината. В течение нескольких дней робот тренировался ориентироваться на местности, переносить грузы с помощью руки-манипулятора и следить за соблюдением правил безопасности. В коксоаглодоменном производстве ЧерМК прорабатывалась возможность применения робота-собаки для доставки проб и мониторинга окружающей среды. Например, в качестве эксперимента на литейном дворе доменной печи №3 он доставил брикеты огнеупорной массы непосредственно к месту использования. Тестирование проводили специалисты «Северсталь-инфокома» и «Лаборатории новых продуктов». Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

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Северсталь
«Северсталь» тестирует возможности робособак на производстве

Благодаря алгоритмам компьютерного зрения и 3D-профилирования, а также технологии LiDAR робот-собака может выполнять задачи измерения объектов, транспортировки объектов массой до 40 кг, разного вида инспекции и превентивной диагностики оборудования. Например, он может проводить звуковую диагностику, тепловизионные и газоаналитические исследования, а также строить карты для разработки цифровых двойников предприятий. Важно, что робот способен выполнять операции непрерывно и в сложных для человека условиях.

Испытания в «Северстали» показали возможности и ограничения применения подобных роботов в реальных производственных условиях металлургического комбината, а также способствовали разработке новых гипотез по использованию и развитию протестированных технологий.

«Роботы готовы выполнять непрерывные рутинные задачи достаточно продолжительное время, исключая человеческий фактор, который может повлиять на корректность измерений. Это позволит проводить, например, более качественную и оперативную диагностику утечек газа. Кроме того, мы стремимся сократить присутствие человека в зонах с высоким уровнем риска, и роботы в перспективе смогут если не полностью заменить, то значительно облегчить его труд в шахтах, горячих цехах и на других площадках. Мы продолжим испытания робособак на других площадках «Северстали», – сказал Денис Колупаев, руководитель R&D направления «Северсталь-инфокома».

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