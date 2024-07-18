Компания «Монитор Электрик» реализовала решение, обеспечивающее исполнение приказа Минэнерго №1340

В связи с выходом приказа №1340 Министерства энергетики России о правилах предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, перед ИT-компаниями встала задача создания специализированных инструментов информационного обмена, соответствующих требованиям Министерства энергетики, системного оператора и ГОСТ Р 58651.2-4 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели».

Согласно приказу №1340, с 1 января 2024 г. все субъекты электросетевого хозяйства обязаны формировать цифровые информационные модели принадлежащих им объектов в формате CIMXML, в соответствии с ГОСТ Р 58651 и предоставлять сведения в АО «СО ЕЭС».

Компания «Монитор Электрик», российский производитель программных продуктов в области оперативно-технологического управления для электроэнергетики, отреагировала на поставленную задачу и представила собственное решение, обеспечивающее информационный обмен между субъектами электросетевого хозяйства по приказу №1340, выполненное на базе флагманского программного продукта компании «CK-11», в соответствии с ГОСТ Р 58651.2-4. Об этом CNews сообщили представители «Монитор Электрик».

В рамках исполнения приказа №1340 можно выделить два возможных подхода к предоставлению данных в АО «СО ЕЭС»: внесение данных напрямую на CIM-портале АО «СО ЕЭС»; использование специализированного ПО, обеспечивающего возможность ввода, хранения и отправки описанных в приказе №1340 данных на CIM-портал АО «СО ЕЭС» в формате CIMXML.

Для компаний, выбравших второй подход, «Монитор Электрик» разработал решение, основанное на принципах однократности ввода данных, а также максимальной автоматизации как процесса сбора и ввода данных, так и процесса отправки итоговых цифровых моделей электросетевого хозяйства в АО «СО ЕЭС». По этой причине созданное решение предполагает несколько вариантов использования, выбор между которыми осуществляется исходя из текущего уровня автоматизации предприятия:

– подготовка и передача данных по приказу №1340 в АО «СО ЕЭС» в рамках специального домена моделирования, созданного на базе CK-11, функционирующего вне зависимости от используемой автоматизированной системы диспетчерского управления и применимого в качестве мастер-модели электрических характеристик оборудования.

– использование автоматизированной системы диспетчерского и технологического управления на базе CK-11 с информационной моделью, включающей как данные оперативно-технологического управления, так и данные в соответствии с приказом №1340.

Решение «Монитор Электрик» на базе СК-11 предоставляет субъектам электросетевого хозяйства инструменты, упрощающие построение централизованных информационных систем ведения моделей и их использования для смежных программных комплексов, а именно: автоматическое формирование набора изменений между актуальной и последней синхронизированной версиями модели, а также перенос изменений из одного домена в другой; расширение базовой канонической модели СК-11 классами ГОСТ Р 58651 (части 2, 3, 4), которые могут выполняться специалистами собственника оборудования самостоятельно при соблюдении ряда требований CK-11; экспорт и импорт данных с возможностью идентификации объектов и конвертации данных в соответствии с ГОСТ Р 58651 (части 2, 3, 4); создание и использование профилей информационного обмена, предоставляющих возможность ограничения объема выходной модели в соответствии с приложением к регламенту взаимодействия между АО «СО ЕЭС» и собственником оборудования; инструменты для работы с данными в соответствии с приказом №1340: подготовка формуляра для экспорта/импорта данных модели в привычном для пользователя виде без привлечения специалистов к прямому вводу данных в специализированном ПО ведения модели; подготовка формуляра для экспорта/импорта табличных зависимостей; валидация загружаемой информации; автоматизированное создание объектов в соответствии с ГОСТ Р 58651 и приказом №1340 с использованием набора средств автоматизации; каскадное сопоставление объектов между моделями, базирующееся на сопоставлении родительских объектов; автоматическое сравнение исходного и отредактированного формуляров экспорта/импорта данных модели с формированием сводного перечня изменений; автоматизация процессов сопровождения объектной модели CK‑11, включающая функции: создание/регистрация записей об изменениях модели с возможностью загрузки материалов; создание/регистрация записей о передаче моделей внешним системам; просмотр сведений об имеющихся записях с возможностями фильтрации по дате, статусу, оборудованию, пользователям и др.; экспорт записей в файл по выбранному фильтру.

Решение уже апробировано и введено в постоянную эксплуатацию в ряде электроэнергетических компаний, однако на повестке остаются вопросы расширения состава передаваемой информации, описанной в приказе Минэнерго №1340 (моделей измерений, устройств регистрации аварийных событий и осциллограмм, графических схем и т.д.), автоматического контроля версий и изменений информационных моделей, обмен которыми осуществляется с внешними системами, применения информационных моделей для задач ситуационно-аналитического управления, поддержки деятельности коммерческого диспетчера. «Монитор Электрик» продолжает работы в данном направлении.