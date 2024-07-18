CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Облака
|

Beeline cloud реализовала проект локализации ИТ-инфраструктуры для страховой компании «Герса»

Beeline cloud реализовала проект по локализации ИТ-инфраструктуры для компании «Герса», российского страховщика дебиторской задолженности и авансовых платежей.

«Герса», ранее известная как Euler Hermes Ru («Ойлер Гермес Ру») и входившая в группу Allianz, c 2004 г. предоставляет страховые услуги, защищая бизнес от финансовых потерь в результате отсутствия поставок, задержек платежей, неполучения оплаты и банкротства контрагентов. В связи с начавшимся процессом реорганизации компания столкнулась с необходимостью полной локализации своей ИТ-инфраструктуры.

В рамках проекта Beeline cloud спроектировал и развернул ИТ-инфраструктуру с нуля, учитывая законодательные требования и особенности бизнеса «Герса». Высокий уровень безопасности данных обеспечивается за счет использования современных технологий и надежных решений. Процесс миграции данных и пользователей был реализован без прерывания операционной деятельности, что позволило продолжать работу без перебоев. Проект позволил «Герса» значительно сэкономить временные и финансовые ресурсы за счет использования арендных и аутсорсинговых услуг.

«Без преувеличения, мы гордимся данным проектом. Наши команды продемонстрировали высокий профессионализм и оперативность, что позволило выполнить все задачи в кратчайшие сроки. Проект по локализации ИТ-инфраструктуры «Герса» стал ярким примером того, как современные технологии и надежные партнерские отношения могут обеспечить высокий уровень безопасности и непрерывность бизнеса», — отметил коммерческий директор Beeline cloud Сергей Кондратьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Служебные собаки будут сторожить ЦОДы. Без них не найти злоумышленников с вживленными имплантами

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

В российских вузах хотят запретить AutoCAD

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

В России реализована технология управления БПЛА через спутник

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024