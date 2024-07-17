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IEK GROUP провела успешные комплексные испытания системы НКУ – FORMAT PRO

IEK GROUP провела успешные комплексные испытания новой системы НКУ (низковольтного комплектного устройства) FORMAT PRO. Это премиальный продукт, сочетающий в себе всю полноту ассортимента – активного оборудования линейки ARMAT и разборных металлических корпусов серии FORMAT. Инженеры компании переосмыслили существовавшее решение на базе силовых шкафов серии FORMAT и разработали полностью новую систему, во главе которой стоят безопасность эксплуатирующего персонала, удобство и скорость монтажа, гибкость и простота при конструировании.

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Лабораторные испытания прошли в Ульяновске, в Испытательном центре «Контактор», и подтвердили в полном объеме степень соответствия решения заявленным характеристикам. Один из сложнейших тестов, когда через активное оборудование и шинную систему НКУ протекает номинальный ток в длительном режиме (6-8 часов) – в результате оценивается нагрев всех конструктивных элементов оборудования. При испытаниях все значения превышения температуры в различных точках (их было более 50) остались в рамках допустимых значений. Это свидетельствует о высоком качестве решения и гарантирует работоспособность всего оборудования при длительной эксплуатации НКУ.

Второй по сложности тест – это испытание на устойчивость системы к токам короткого замыкания. Наша система успешно его выдержала: ток термической стойкости сборных шин – 45 кА (в течение 1 секунды), ударный ток электродинамической стойкости сборных шин -100 кА. Мы гарантируем, что при аварийных режимах НКУ сохраняет свою целостность и после возобновления подачи питания готово к продолжению работы - можно быть спокойным за безопасность обслуживающего персонала даже в чрезвычайных ситуациях.

Дмитрий Дрюма, руководитель СБЕ «Силовые системы распределения энергии»:

«Наше решение спроектировано по всем современным нормам и стандартам, с учётом сложных физических процессов, возникающих при обычной эксплуатации и при аварийных режимах работы. Новое решение позволяет легко конструировать, производить и масштабировать НКУ за счет модульного построения системы. Самое главное, что при эксплуатации НКУ на базе нашего решения, обеспечивается полная безопасность всего персонала, и успешно проведенный цикл испытаний – 100% тому подтверждение. Сегодня мы предлагаем систему, с которой наши клиенты смогут реализовать проекты практически любой сложности, быстро, эффективно и с минимальными трудозатратами».

Силовое НКУ – это один из самых сложных и ответственных компонентов всей системы электроснабжения любого объекта, предназначенный для приема, распределения электроэнергии и защиты электроприборов и потребителей.

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НКУ, собранное на базе продуктов IEK GROUP, было представлено на выставке «Электро», а также с ним можно будет познакомиться в шоу-руме, который в ближайшее время откроется в центральном офисе компании.

erid:LjN8K5gGKРекламодатель: ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»ИНН/ОГРН: 7724635872/1077761125628Сайт: https://www.iek.ru/

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