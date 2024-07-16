«Инферит Облако» развивает высокопроизводительную инфраструктуру совместно с «Фибо-Телеком»

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» использует комплектующие российского поставщика «Фибо-Телеком» для развития собственной инфраструктуры. Сотрудничество компаний отвечает стратегии ГК «Софтлайн» по развитию рынка, в частности замещения иностранных ИТ-производителей и дистрибьюторов.

«Инферит Облако» помогает реализовывать стратегию импортозамещения ИТ-инфраструктуры. Собственное производство, использование открытого ПО и внедрение технологических инноваций делает облачные решения доступнее при сохранении высокого уровня SLA. Сотрудничество с «Фибо-Телеком» помогает достичь этих целей, отмечают в компании.

В опорной магистральной сети облачного провайдера используется большое количество решений и компонентов на базе оптического транспорта, основным поставщиком которого является «Фибо-Телеком».

Оборудование позволяет достичь высокой пропускной способности сети, необходимой для обработки и передачи больших объёмов данных, что важно для современных высокопроизводительных приложений.

Установленные оптические системы отличаются повышенной энергоэффективностью и устойчивостью, повышающей надёжность и стабильность работы облачных сервисов.

Трансиверы и оптические патч-корды, в свою очередь, помогают в кратчайшие сроки адаптировать и расширить сетевую инфраструктуру в соответствии с растущими потребностями бизнеса. Важное преимущество — сотрудничество позволяет избежать зависимости от производителей активного сетевого оборудования (vendor lock-in).

Почти 70% российских компаний так или иначе столкнулись с проблемами при обслуживании ИТ-систем. Западные вендоры отказались продолжать поддержку собственного оборудования, несмотря на действующие договоры. Отсутствие технического сопровождение поставило компании в уязвимое положение, но российские поставщики помогли закрыть вопросы поддержки и гарантийного обслуживания.

«Мы искали партнёра, который — помимо всех прочих преимуществ — обладает опытом сотрудничества с облачными и телеком провайдерами, обеспечивает требуемый для нашего бизнеса уровень качества услуг и имеет собственное производство. С точки зрения сервиса ожидали прозрачных процессов, быстрой доставки и реакции на наши запросы. Коллеги из «Фибо-Телеком» соответствуют всем этим критериям, также их отличает опыт, качество и скорость работы», — сказал технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

«С компанией «Инферит Облако» мы начали сотрудничество около года назад. За это время нами было предоставлено большое количество позиций для комплектации используемого ими оборудования. Для нас, как для поставщика и производителя, очень важно, чтобы поставляемое оборудование соответствовало всем необходимым стандартам отрасли и обладало высокой отказоустойчивостью. Благодаря слаженной работе наших технических отделов нам удалось улучшить качество выпускаемой продукции и сроков взаимодействия по всем возникающим вопросам. В команде «Инферит» работают широкопрофильные и высококлассные специалисты, что и позволяет нам вместе решать все возникающие задачи в кратчайшие сроки», — отметил технический директор «Фибо-Телеком» Николая Деменкова.