Первая магистратура по GenAI получила аккредитацию Альянса ИИ

Альянс в сфере искусственного интеллекта аккредитовал магистерскую программу ИТМО «Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект». Программа может быть рекомендована в качестве эталонной — в том числе для реализации на площадках других вузов. Об этом CNews сообщили представители Альянса ИИ.

Илья Дементьев, руководитель рабочей группы «Высшее образование» Альянса в сфере ИИ: «Образовательная программа – это не просто набор курсов со сложными названиями, это цельная система, которая должна создавать правильный комплекс знаний и навыков у будущего специалиста. В процессе профессионально-общественной аккредитации (ПОА) эксперты Альянса глубоко проанализировали содержание курсов на соответствие материала самым современным тенденциям в генеративном ИИ, уделяя особое внимание большим языковым моделям, но и не забывая о генерации изображений и видео и других модальностях. Также была оценена и общая структура программы: то, как связаны разные курсы, какие знания нужны на каждом этапе, какие пререквизиты требуются от поступающих. Коллеги из ИТМО с большой ответственностью отнеслись к комментариям Альянса и значительно улучшили программу. Можно с полной уверенностью сказать, что эта программа стала эталонной в области генеративного ИИ и достойна реализации в масштабах страны».

Александр Бухановский, директор мегафакультета трансляционных информационных технологий ИТМО: «В ИТМО с 2021 г. обучение специалистов в отрасли ИИ координируется исследовательским центром «Сильный ИИ в промышленности». Такой формат соответствует поручению Президента, данному Правительству России в июле прошлого года. Согласно перечню поручений, программы подготовки разработчиков GenAI должны создаваться на базе ведущих исследовательских центров. Это позволяет обеспечить высокое качество образовательных программ, и аккредитация Альянса еще одно тому подтверждение».

Магистратура «Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект» была открыта в 2022 г. и фокусируется на обучении самостоятельной разработке и применению современных алгоритмов машинного обучения. Первые выпускники программы уже вышли на рынок труда, и работают ML-инженерами и ML-исследователями в научных организациях и R&D-подразделениях бизнес-компаний.

В состав экспертной комиссии, проводившей ПОА, входят представители ведущих технологических компаний: «Яндекса», Сбербанка, VK, «Газпром-нефти». Всего в реестр аккредитованных программ Альянса входит 14 образовательных программ ИТМО, НИУ ВШЭ, УрФУ, СПбГУ и УГНТУ