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«ЕвроХим» внедряет видеоаналитику на Усольском калийном комбинате

На Усольском калийном комбинате прошел опытно-промышленные испытания программно-аппаратный комплекс видеоаналитики. Он предназначен для определения влажности галитового кека, выявления потерь целевого продукта с отходами, а также дефектов конвейерной ленты на ленточных фильтрах. Цифровое решение улучшает качество извлечения хлорида калия (KCl) из руды на флотационной фабрике. Проект является частью общей программы по цифровизации «ЕвроХима».

Обычно измерение уровня влажности и остаточного содержания KCI проводится четыре раза за смену. Модуль видеоаналитики дает показатели в онлайн-режиме с точностью по влажности до 87%, при этом его целевая точность более 95%. Благодаря видеоаналитике оператор вовремя получает оповещения о том, что потери становятся значительными и технологический процесс нужно скорректировать. Также решение помогает технологическому персоналу оперативно замечать любые дефекты конвейерной ленты, в том числе разрывы, обрывы и смещения.

Внедрение модуля видеоаналитики позволяет уменьшить количество аварийных ситуаций, возникающих из-за засорения запорной арматуры бункеров, а также снизить время внеплановых простоев. Опытно-промышленные испытания уже успешно завершены, идет подготовка к тиражированию на восемь ленточных фильтров. Закончить работы специалисты планируют в сентябре 2024 г.

«Идея проекта заключается в сокращении потерь сильвина с хвостами. Делается это с помощью модуля видеоаналитики, который фиксирует информацию об эффективности процесса обезвоживания и состояния фильтрующей ткани ленточных фильтров. Проект показал свою эффективность: модуль уже дал сигнал о возникновении аварийной ситуации, что позволило оперативно приступить к ремонтным работам», – отметил Роман Бушмакин, директор по цифровизации и автоматизации УКК.

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